Москва, 6 марта, 2018, 16:19 — ИА Регнум. Центр политической информации Алексея Мухина представил экспертный доклад «Мировой опыт борьбы с коррупцией и российские реалии». По мнению авторов, российские власти успешно борются с коррупцией, примером чему могут служить громкие антикоррупционные дела последних лет — от «зачистки» банковского сектора до «федерального десанта» в Дагестан.

sajinka2 Коррупция

Особое внимание докладчики уделили российским практикам и моделям антикоррупционной борьбы. По их мнению, у нашей страны сложился свой собственный путь решения этой проблемы, состоящий исторически как из побед, так и из неудач. Однако, считают авторы доклада, в последние годы отечественные спецслужбы смогли организовать системное противодействие коррупции, в том числе и опираясь на опыт других стран.

Попытки запуска такой системы были предприняты еще в 2009 — 2010 годы, но действительно эффективно она начала функционировать только с 2012 года, заработав на полную мощность в 2014—2015 годах.

Основная оперативная работа во многом пришлась на Федеральную службу безопасности РФ, впитавшую в себя весь опыт предшествующей организации — КГБ. К примеру, кампания по борьбе с коррупцией в регионах страны в 2013—2017 годах как раз проходила под контролем федеральных структур и лично президента РФ.

Результаты такого подхода не замедлили сказаться, отмечают эксперты. Так, в отношении губернатора Новосибирской области Василия Юрченко в 2014 году за халатность и превышение должностных полномочий возбудили уголовное дело. В 2015 году на взятке попался губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Как выяснили следователи, он получил 5,6 млн долларов в виде взятки при заключении госконтракта на строительство одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. Также большим успехом спецслужб стало задержание губернатора Кировской области Никиты Белых. Его взяли с поличным прямо во время получения взятки за посильную помощь Лесохозяйственной управляющей компании. По материалам следствия, общая сумма взятки составила 400 тысяч евро.

Почти все дела завершились в суде обвинительными приговорами. Сейчас ФСБ активно расследует случаи коррупции в Дагестан, организовав крупнейшую «чистку» всей вертикали региональной власти.

ФСБ провело и одно из самых громких дел 2017 года — «дело Улюкаева». В результате оперативной работы под весом собранных улик министра экономического развития России Алексея Улюкаева удалось арестовать и осудить за взятку в особо крупном размере.

«Борьба с коррупцией в наше время ведется очень аккуратно, без деформации государственного аппарата, — заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. — То есть коррумпированные чиновники выхватываются с разных уровней власти — мы видим это сейчас по зачистке Дагестана, по зачистке банковского сектора, а банковский сектор — это кровь коррупции, которую необходимо немножко притворить, чтобы она так не разрасталась. Такой стиль борьбы очень эффективен, потому что коррупция стала снижаться. Сначала формально уровень коррупции повысился, но это потому, что учет стал лучше, и теперь мы видим ее снижение. События последнего времени, и особенно дело Улюкаева имели педагогический и терапевтический эффект. Понятно, что без проявления политической воли тут было не обойтись. Надо сказать спасибо тем руководителям органов власти, которые занимаются борьбой с коррупцией на данном этапе».

В противодействии коррупции спецслужбы сегодня основываются на одном из главных тезисов своих коллег из советского прошлого — неприкасаемых нет. И такой подход доказывает собственную эффективность, наглядно демонстрируя, что даже всесильным министрам не избежать наказания за коррупционные действия.

Кроме того, отметили докладчики, Россия позаимствовала у наиболее эффективных в деле антикоррупционной борьбы стран — США и Китая — некоторые успешные элементы антикоррупционных практик. Отдельно стоит отметить, что, как и в случае с подготовкой послания президента Федеральному Собранию, работа ведется в режиме строгой секретности, не допуская лишних утечек.

«ФСБ сейчас находится на острие борьбы с коррупцией. Особенно относительно спецконтингента. Необходимо, чтобы ребята не были демотивированы. Информационную войну и дискредитацию борцов с коррупцией никто не отменял, и этих ребят надо очень хорошо охранять. Мне кажется, что схемы и модели, которые сейчас применяются в России, позволяют и дальше наращивать темпы антикоррупционной борьбы. Мы должны сделать так, чтобы эта хроническая болезнь общественного организма находилась на приемлемом уровне», — резюмировал Алексей Мухин.