Ереван, 6 марта, 2018, 16:17 — ИА Регнум. В Ереване состоялась посвященная Туркманчайскому договору международная конференция, участники которой посчитали договор переломным в современной истории Закавказья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении Рубен Сафрастян отметил, что Туркманчайским договором были заложены основы многих отношений в регионе, в частности, основы восстановления армянской государственности. Он также отметил значение договора с точки зрения «собирания» армянского народа на территории нынешней Армении и подчеркнул большой вклад писателя и дипломата Александра Грибоедова как в подготовке договора, так и в деле репатриации армян из Персии на территорию Армянской области.

Еще один важный итог договора, по Сафрастяну, в том, что он заложил геополитические основы будущего, к примеру, границу сфер влияния между Россией и Персией, которая действует и сейчас. «Определенная Туркманчайским договором российско-персидская граница актуальна и сейчас. Теперешняя армяно-иранская граница является границей между зонами влияния России и Ирана, где Армения выступает в роли посредника», — отметил он.

Посол России в Армении Иван Волынкин в приветственном слове к участникам конференции (зачитал советник-посланник посольства) посчитал, что Туркманчайский договор открыл новую страницу в истории армяно-российских отношений. По словам Волынкина, с подписанием договора связи двух народов неразрывны, и спустя 190 лет они находятся на уровне стратегического партнерства и братства. Присоединение Эриванского и Нахичеванского ханств к Российской империи, по мнению Волынкина, имело огромное значение в судьбе армянского народа. После подписания договора порядка 140 тысяч армян переселились из Турции и Ирана в Армянскую область.

Вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов также считает, что подписание Туркманчайского договора и создание Армянской области были важнейшим шагом на пути к восстановлению армянской государственности. «Армянская область имела свой герб с армянской символикой — гора Арарат с Ноевым ковчегом и храмом Эчмиадзин», — отметил вице-спикер, вспомнив о культурных и иных связях двух народов.

Портрет Грибоедова работы И. Крамского, 1875 год

В свою очередь член правления Российского исторического общества Константин Могилевский отметил, что приоритетом Туркманчайского договора была помощь братскому армянскому народу, а не только укрепление позиций России в Закавказье.

Туркманчайский мирный договор между Россией и Ираном стал итогом второй русско-иранской войны 1826−1828 гг, начатой иранским шахом с целью отторжения Закавказья от России. Иран, ослабленный вследствие упадка «персидского караванного пути» и внутренних распрей, потерпел поражение в войне с Россией 1804−1813 гг, что стоило ему Дербента, Баку и права держать флот в Каспийском море. Шах жаждал взять у России реванш, но был разгромлен. Новый договор был заключен 10 (22) февраля 1828 года в деревне Туркманчай в 50 км от Тебриза. В разработке условий договора, подписанного с российской стороны генерал-фельдмаршалом И. Ф. Паскевичем и камергером А. Обрезковым, участвовал писатель, занимавший пост дипломатического чиновника при канцелярии кавказского наместника, Александр Грибоедов. Туркманчайский договор упрочил положение России в Закавказье, ослабив позиции англичан в Иране, который они стремились превратить в плацдарм борьбы против России.