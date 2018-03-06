Коми, 5 февраля, 2003, 20:16 — ИА Регнум. Потребительская корзина подорожала в Коми в январе 2003 года на 2,5 процента. По данным Госкомстата РК, стоимость набора из 25 основных продуктов питания в среднем по республике составила 906,37 рубля.

Увеличение стоимости потребительской корзины в январе было вызвано ростом цен на сыр твердый (подорожал на 3,3 рубля), яблоки (на 2 рубля), масло животное, яйца, картофель и свежую капусту (на 1-1,5 рубля). Незначительно <потяжелела> корзина за счет роста цен (на 30-60 копеек) на колбасные изделия, творог жирный, сахар, лук репчатый и морковь. Практически не изменились цены лишь на муку, хлебобулочные изделия и вермишель.

Наиболее значительно (на 7-8 процентов) стоимость набора в январе возросла в Инте, Ижме и Выльгорте. В Инте масло животное стало дороже на 7 рублей, морковь - на 5, растительное масло, сахар, капуста свежая и яблоки - на 2-3 рубля. В Ижме сыр подорожал на 13 рублей, а яйца, свежая капуста и яблоки - на 3-3,5 рубля. В Выльгорте на 14 рублей выше, чем в декабре, отмечены цены на сыр, на 6 рублей - на колбасу полукопченую и яблоки, на 2-3 рубля - на капусту свежую, морковь, картофель, растительное масло, творог и сметану. Самая высокая стоимость набора сохраняется в Усинске (1050,26 рублей), минимальная - в Усть-Куломе (741,96 рубля).