Курск, 6 марта, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В Курске зоозащитники просят городскую администрацию тщательно проверить компанию-подрядчика, с которой собираются заключить договор на отлов и содержание уличных животных в 2018 году. Причиной стала возможная связь руководителя подрядчика ООО «Экосервис» с фирмами, которым запретили заниматься аналогичной деятельностью в двух субъектах РФ из-за использования запрещенных законом ветеринарных препаратов и отсутствия пункта передержки для собак.

Марина Каширская ИА REGNUM Бездомная собака

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам аукциона ответственной за отлов бездомных животных в Курске в 2018 году была назначена белгородская фирма ООО «Экосервис». До этого, в 2017 году, другой индивидуальный предприниматель не выполнил намеченный планом объем работ, поэтому договор с ним был расторгнут. Замену найти удалось не сразу: например, в конце 2017 года на аукцион не поступило ни одной заявки от потенциальных подрядчиков, и торги перенесли на 2018 год.

После определения «Экосервиса» подрядчиком в мэрии сообщили, что компания уже выполняла в Курской области аналогичный контракт, но меньшего объема, и претензий к ее работе не было.

Заявки на отлов безнадзорных животных принимают в городском комитете ЖКХ. Подрядчик же в это время готовит пункт передержки.

«В марте приступим к работе. Сейчас ведутся подготовительные работы по пункту передержки животных. Я думаю, что к концу первой декады марта приступим к работе. Там 20 боксов. Вопрос в размере: если собачки не очень большие, можно до трех собачек [в один бокс]. Кормить обязательно будут», — цитирует слова руководителя «Экосервиса» Владимира Стегния портал 46tv.

По правилам, подрядчик должен содержать отловленных собак. Убивать животных можно лишь в том случае, когда у них обнаружено бешенство либо если животное пытается напасть на человека. Однако курские зоозащитники опасаются, что никак не определенные «признаки агрессии» собак дадут подрядчику лазейку, прикрываясь которой, бездомных животным можно будет убивать на месте. Озвученным количеством вольеров волонтеры тоже недовольны — этого слишком мало, чтобы решить проблему.

Более того, у активистов появились данные, что руководитель «Экосервиса» Владимир Стегния мог быть замешан в скандале из-за компаний, которые незаконно уничтожали животных в Белгородской и Псковской областях.

В 2015 года прокуратура Белгородской области запретила ООО «Фауна+», зарегистрированному в Белгороде, отлавливать безнадзорных животных в Псковской области из-за того, что пункта временного содержания животных у фирмы не было. Однако, так как к животным применяются общие правила об имуществе, то безнадзорных животных должны в течение шести месяцев держать в питомнике, а если владелец не обнаружится, то животные становятся муниципальной собственностью.

До этого, в 2014 году, по иску прокурора города Белгорода суд также признал деятельность ООО «Фауна» и ООО «Фауна+» незаконной. Их сотрудники убивали собак там же, где находили, используя для этого запрещенный яд.

В сообществе курской зоозащитной организации «Право Жить» опубликовано решение Свердловской районного суда города Белгорода, вынесенное в 2014 году в отношении «Фауны» и «Фауны+». Ответчиком в документе значится «Стегния В. М.».

В связи с этим активисты направили в мэрию, городской комитет ЖКХ и облдуму обращение, в котором сообщили о последних известных им случаях убийств животных, а также потребовали «запросить сведения о наличии у ООО «ЭкоСервис» зарегистрированного пункта передержки для бездомных животных, а также об используемых препаратах и средствах отлова животных, оборудованных транспортных средствах, в которых животных будут перевозить для осмотра в СББЖ и пункт временной передержки, о наличии лицензии для использования и хранения лекарственных препаратов».

Если региональный закон об отлове и содержании безнадзорных животных будет нарушен, зоозащитники грозятся обратиться с заявлением в прокуратуру.

Отстрел животных мало того, что является незаконным, но и не поможет решить проблему бездомных собак, уверены активисты. Во-первых, гицельным отрядам будет проще всего подобраться к доверчивым животным — сбежавшим, потерявшимся или просто из-за безответственности хозяев гуляющим без ошейника. По-настоящему опасные особи сбиваются в стаи и избегают людей, поэтому их нападения происходят зачастую в безлюдных и глухих местах. Кроме того, отстрел не уменьшает популяцию уличных животных, которые продолжают размножаться. В одном из районов Курской области — Курчатовском — активисты договорились о сотрудничестве с муниципальными властями, которые выделяют средства на стерилизацию собак.