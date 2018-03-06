Санкт-Петербург, 6 марта, 2018, 15:27 — ИА Регнум. Главгосэкспертиза России проверила и утвердила смету капремонта станции метро «Академическая» в Петербурге и выдала положительное заключение. Станция на первой (Кировско-Выборгской) линии Петербургского метрополитена будет закрыта на ремонт после окончания Чемпионата мира по футболу летом 2018 года. Об этом сегодня, 6 марта, сообщается на официальном сайте экспертного ведомства.

A.Savin Станция метро «Академическая»

Общая площадь подлежащего ремонту вестибюля «Академической» составляет 1 618,9 кв. метров. Согласно плану ремонта, на станции будут обновлены гидроизоляция крыши, полов и тамбуров, устранены неровности пола между турникетами.

«Поврежденную облицовочную плитку заменят на новую, на мрамор на входе и выходе со станции нанесут антивандальное покрытие, а устаревшие светильники заменят на новые светодиодные», — заявили в Главгосэкспертизе.

Капремонту подвергнется и наклонный ход станции, в котором размещены четыре эскалатора. Проект предусматривает устранение течи в механизмах наклонного хода и обновление гидроизоляции тоннеля путем замены устаревших асбоцементных конструкций на более современные.

«Планируется, что станцию закроют на капитальный ремонт в июле 2018 года после проведения в городе матчей Чемпионата мира по футболу», — отметили в Главгосэкспертизе.

Станция метро «Академическая». Нижний эскалаторный зал

Станция «Академическая» была открыта 31 декабря 1975 года, входит в состав «красной» (Кировско-Выборгской), 1-й линии. Наземный павильон «Академической» расположен на пересечении проспекта Науки и Гражданского проспекта в Калининском районе города. Оформление подземного зала станции посвящено прославлению советской науки. Станция является одной из самых загруженных, поскольку рядом находятся густонаселенные жилые массивы.

Как ожидается, станция метро «Академическая» будет ремонтироваться в течение 11 месяцев. Ранее на такой же срок закрывалась на капремонт станция «Лесная», открытая после капремонта в конце декабря 2017 года.