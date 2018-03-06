Симферополь, 6 марта, 2018, 13:15 — ИА Регнум. В 2017 году цены на товары и услуги в Крыму продемонстрировали наименьший рост среди регионов Южного федерального округа. Об этом 6 марта на пресс-конференции в Симферополе сообщила руководитель Крымстата Ольга Балдина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Ялта

«У нас наиболее низкий рост потребительских цен в ЮФО. Если говорить о полуострове, то наиболее высокий рост цен у нас в 2017 году наблюдался в сфере услуг — 1,4%, продовольствие подешевело на 1,9%, а непродовольственные товары подорожали на 1,3%», — отметила специалист, отдельно подчеркнув, что стоимость минимального набора продуктов питания на месяц сократилась с 3 тыс. 871 до 3 тыс. 738 рублей.

Напомним, в конце февраля зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец заявила, что Крым успешно выполнил «майские указы» по зарплатам.

«Конечно, может быть, есть вопросы в каких-то отдельных учреждениях, но по общим показателям Крым достиг необходимого уровня, и это очень радует. Крым набрал обороты и движется уверенно в развитии социальной сферы», — подчёркивала Голодец, подводя итоги рабочей встречи с руководством республики.

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Однако, как сообщал ИА REGNUM крымский политолог Владимир Джаралла, в первые два года после воссоединения полуострова с Россией рост уровня жизни граждан был заметным и явным, по сравнению с украинским периодом, а затем он был остановлен ростом цен на все виды товаров и услуг.

«Таким образом, источником роста уровня жизни крымчан стали бюджетные расходы, что вполне понятно, учитывая ситуацию. Затем, именно в нынешний период, должны были начать проявлять себя иные факторы экономики, связанные, прежде всего, с предпринимательством. Но структура бизнеса в крымской экономике осталась прежней — украинской, большинство занято в сфере услуг и торговли, а производство носит незначительный характер», — отмечал специалист.