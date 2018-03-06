Гатчина, Ленинградская область, 6 марта, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил начать перерегистрацию подразделений областной администрации, подведомственных госучреждений и госпредприятий на территорию Ленинградской области. Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в пресс-службе главы региона.

Lenobl.ru Гатчинский дворец

Напомним, правительство и другие органы власти Ленинградской области исторически размещаются в Санкт-Петербурге. В 2017 году было принято решение о том, что в ближайшие годы чиновники областной власти переедут в Гатчину, и этот город со временем будет объявлен официальной столицей Ленинградской области.

Как сообщается сегодня, аппарату губернатора, комитету финансов и управлению делами администрации Ленобласти поручено в двухмесячный срок подготовить и согласовать с налоговой службой Петербурга и Ленобласти документы, необходимые для перерегистрации на территории 47-го региона.

Юридическим адресом подлежащих перерегистрации подразделений областной администрации, подведомственных учреждений и предприятий станет действующая в Гатчине приемная губернатора Ленинградской области на улице Киргетова.

«Это первые практические шаги заявленной административной реформы. Максимальный объем налоговых платежей должен оставаться и работать в Ленинградской области», — пояснил Александр Дрозденко.

Как отмечает ИА REGNUM, город Гатчина является промышленным, научным, культурным и образовательным центром Ленобласти, а также крупнейшим населенным пунктом региона с населением более 95 тыс. человек. Ныне Гатчина — административный центр Гатчинского района.

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В марте 2017 года Александр Дрозденко заявил о намерениях осуществить переезд областного правительства из Санкт-Петербурга в Гатчину. По его словам, переезд может состояться к 2022 году. Тогда же губернатор поручил районной администрации найти варианты земельных участков под строительство нового здания областного правительства. В настоящее время правительство Ленобласти занимает здания на Суворовском проспекте, 67, улице Смольного, 3 и ряд других зданий в Петербурге.

Александр Дрозденко не раз подчеркивал необходимость создания собственной столицы региона. Гатчина определена приоритетным городом для приобретения столичных функций, исходя из ее расположения, существующего и планируемого развития транспортно-логистической сети, уровня социально-экономического развития.