Якутск, 6 марта, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Как представители уходящего созыва Госсобрания за время своего депутатства безнаказанно нарушали закон, с какой целью для спикера гордумы Якутска арендовали только семиместный внедорожник Toyota Land Cruiser, почему в Мегино-Кангаласском районе республики объявили траур, кто не пропустил автомобиль реанимации и где в Якутии продолжают ждать зимник, беспокоятся о предстоящем паводке и думают, чем кормить скот, подробности — в обзоре ИА REGNUM.

kurtbecker1 Шина

Депутатам закон не писан

ИА SakhaDay накануне выборов в парламент Якутии вспоминает, кто из депутатов действующего созыва успел за время своей работы нарушить закон и был ли наказан за это. Проанализировав положение дел в этой сфере, издание пришло к выводу: выявленные нарушения закона депутатами и факты коррупции, по которым уже есть решения суда, игнорируются, не исполняются или затягиваются.

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В связи с этим СМИ вспоминает заместителя директора ООО «СахаСпецТранс», депутата Юрия Михайлова, в отношении которого в начале 2016 года Якутский горсуд вынес обвинительный приговор. Парламентария оштрафовали на 1 млн рублей за взятку из-за того, что он заставил подчинённого приобрести старые шины для внедорожника. Прокуратура в марте того же года предписала парламенту Якутии рассмотреть вопрос о досрочном прекращении Михайловым депутатской деятельности, но сложил полномочия он только в феврале 2017-го, под давлением общественного мнения и после активного сопротивления распоряжению надзорного ведомства. Основным аргументом его коллег было: «Если мы примем постановление, то я могу сказать, что завтра в любую дверь могут постучаться».

Ещё одним участником круговой поруки депутатов действующего созыва региональное издание называет председателя постоянного комитета Госсобрания республики по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктора Фёдорова. Прокуратура стала требовать лишить его мандата после того, как он уже в который раз задекларировал самый большой доход. Надзорное ведомство проверило источники заработка парламентария и констатировало, что он, «осуществляя депутатскую деятельность на постоянной основе, параллельно занимался бизнесом. Таким образом, депутатом нарушены установленные законом запреты и ограничения, а также допущен конфликт интересов». Однако комиссия парламента по контролю за достоверностью сведений о доходах, о имуществе и обязательствах имущественного характера нарушений не выявила, и депутат сохранил свой мандат. При этом Якутский горсуд заявление прокуратуры удовлетворил в полном объёме, а Верховным судом республики решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Вопрос так и остается открытым.

Третьим нарушителем называется вице-спикер Госсобрания Анатолий Добрянцев. Ему припоминают публичное принятие в дар выделанной шкуры волка. Первый вице-спикер является госслужащим, которым запрещено принимать презенты, стоимость которых превышает 3 тысячи рублей для исключения подкупа через подарки должностных лиц, напоминает издание. А волчья шкура относится к роскоши и стоит 40—60 тысяч рублей. О том, что юбиляр отказался от подарка или передал его в доход бюджета республики, журналистам не сообщали.

Депутат Егор Жирков отличился тем, что не отчитался вовремя о своих доходах, нарушив тем самым закон. Этот факт всем известен, и прокуратура настаивала на лишении мандата провинившегося парламентария, но его коллеги пошли против надзорного ведомства, проголосовав вразрез с его решением и за сохранение полномочий Егором Жирковым.

«Стоит ли повторно избирать таких депутатов, которые стремятся в Ил Тумэн, чтобы использовать статус и возможности депутата в своих личных корыстных целях в ущерб интересам народа, порой идя на умышленное злонамеренное нарушение закона?» — ставит в конце статьи риторический вопрос ИА SakhaDay.

Траур по детям

В Мегино-Кангаласском районе Якутии объявлен траур по погибшим от отравления угарным газом детям, пишет Storm24.

Трагедия произошла из-за того, что в машине, находившейся в примыкавшем к дому гараже, включился автозапуск для прогрева двигателя. Хозяин автомобиля был на рыбалке, а когда вернулся, обнаружил тела двоих своих детей. Их мать и младший сын остались живы, попали в больницу. Женщину уже выписали, а мальчик сегодня вышел из комы и пока остаётся под наблюдением врачей.

В день траура на всей территории Мегино-Кангаласского района рекомендовано приспустить государственные флаги и отменить в дни траура развлекательные мероприятия.

Во внедорожнике не тесно

YAKUTIA.INFO публикует подробности скандала с председателем городской думы Якутска Александром Саввиным, для которого представительный орган ежегодно арендует внедорожник Toyota Land Cruiser за 800 тыс. рублей.

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Региональные журналисты, напомним, заподозрили в этом факте конфликт интересов, так как автомобиль арендуется у ОАО «Гостиница Лена», а руководит этой компанией, по версии СМИ, гражданская жена спикера гордумы. Джип сдается в аренду с 2014 года. Таким образом, на аренду машины из бюджета было потрачено уже четыре миллиона рублей.

В собрании депутатов Якутска начали оправдываться, и притом весьма оригинально.

«Дело в том, что существует запрет правительства РФ на приобретение товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, — пояснял руководитель Аппарата гордумы Анатолий Васильев. — В связи с тем, что председатель Гордумы Александр Александрович Саввинов — довольно крупный человек ростом под два метра, в отечественных машинах, даже представительского класса, ему приходится сидеть, согнувшись. Это не только неудобно, но и небезопасно, учитывая служебную необходимость частых и длительных поездок».

Представитель собрания депутатов назвал важным, что при аренде нагрузка на бюджет распределяется равномерно в течение определённого времени и нет нагрузки на бюджет в части расходов на ремонт и текущее содержание автомобиля.

Уже весна, а зимника всё нет

ЯСИА сообщает о том, что отдалённое село Андрюшкино Нижнеколымского района до сих пор остаётся без зимника, а значит, нет возможности доставлять туда продукты и топливо. Пробить зимнюю дорогу обещают только к середине марта, а это значит, что на доставку грузов останется совсем мало времени.

Проложить в снегах необходимо ещё примерно 100 км пути, для этого потребуется максимум чуть больше недели, заверили в минтрансе республики. Работы на автозимнике организованы в две смены и ведутся чуть ли не круглосуточно.

Трудности с пробивкой зимника заключаются не только в том, снега много, но и в том, что он плотный, рассказал заместитель генерального директора управления автодорог Якутии Алексей Фёдоров. В заниженных местах глубина снежного покрова достигает 2 метров, приходится выбирать снег по слоям, и только потом к работе по расширению пути приступают тяжелые тракторы. «Вот такая сложная обстановка», — резюмировал Фёдоров.

В ожидании зимника нефть для выработки теплоэнергии доставляется в Андрюшкино из Среднеколымска. Кроме того, поставка дизтоплива для нужд энергетиков идёт со стороны посёлка Черский в деревню Карлуково с целью перебросить его потом по короткому пути в Андрюшкино.

Угроза паводка

Пока в Нижнеколымском районе пробивают дорогу, но скоро там появится ещё одна проблема. На севере Якутии возможно повторение паводковой ситуации 2017 года, уже заявил телеканалу «Якутия 24» начальник якутского гидрометцентра Александр Аржаков.

Затопить некоторые сёла Абыйского, Среднеколымского и Нижнеколымского районов может из-за высоких снегозапасов и осенней увлажнённости бассейна реки Алазея.

По данным снегосъемок, на 28 февраля значительные снегозапасы, 110—200% месячной нормы, наблюдаются на севере-востоке Якутии, в бассейнах рек Яна, Индигирка и Колыма, кое-где уровень оценивается как экстремальный. Также много снега на западе и юго-западе республики.

«При дружном развитии весенних процессов и образовании заторов льда максимальные уровни при прохождении весеннего половодья могут значительно превысить норму и опасные отметки начала подтопления хозяйственных объектов. Формирование заторов льда будет определяться конкретными метеоусловиями мая», — сообщил Аржаков.

Нечем кормить

Телеканал Якутия.24 также сообщает о том, что суровая снежная зима в Алданском районе создала непростую ситуацию в сельском хозяйстве. В хозяйствах района насчитывается порядка 600 голов крупного рогатого скота и столько же лошадей, а численность оленей превышает семи тысяч голов. При этом зима 2018 года выдалась суровой и снежной, а потому потенциальные угрозы сельскохозяйственным животным возросли многократно.

Кормов не хватает как крупному рогатому скоту, так и лошадям. Угрозу гибели животным несут и высокие сугробы: лошади увязают в снегу.

«На прошлой неделе уже зарегистрирован случай падежа лошади», — сказал телеканалу начальник управления сельского хозяйства по Алданскому району Николай Максимов.

Реанимации не дали дорогу

News.Ykt.ru пишет о том, что в центре Якутска водители не пропустили автомобиль реанимации, и машина скорой помощи попала в ДТП. В автомобиле находился нуждавшийся в медицинской помощи человек, рассказал изданию старший инспектор пропаганды отдельного батальона ДПС ГИБДД Якутска Владимир Ощепков.

Реанимация ехала с включенным сигналом и проблесковыми маячками, но несмотря на это, ей не дал дорогу водитель микроавтобуса Ford Freda. В результате аварии никто не пострадал — за больным и бригадой врачей приехал другой борт. Обстоятельства случившегося устанавливаются.