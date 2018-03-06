Москва, 6 марта, 2018, 11:51 — ИА Регнум. С 2014 года доходы граждан РФ упали почти на 10%, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 6 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новости Росстата об очередном снижении реальных располагаемых доходов населения почти на 50% лишь только за первый месяц 2018 года.

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«Это не очень показательно, потому что в декабре традиционно выплачиваются годовые и квартальные премии, разные бонусы и так далее, — пояснил Дзарасов. — В январе доходы всегда меньше. Показательно другое: как отмечает Росстат, реальные доходы населения сокращаются уже четвертый год подряд, начиная с 2014 года. В целом это падение больше чем на 10%. То есть имеет место устойчивое падение реальных доходов населения. И это происходит на фоне утверждений ЦБ и Минэкономразвития о том, что достигнута рекордно низкая инфляция и начался полуторапроцентный рост ВВП».

Последнее, по мнению экономиста, связано с ростом цен на нефть. Как отметил Дзарасов, в настоящее время стоимость чёрного золота превысила 60 долларов за баррель нефти марки Brent и приближается к 65 долларам.

«Проявляется продолжающаяся зависимость нашей экономики от экспорта энергоресурсов, — констатировал Руслан Дзарасов. — Говорить об окончании кризиса не приходится. Разве произошли какие-то фундаментальные изменения, которые должны были вывести нашу экономику из кризиса? Разве существенно возросла обрабатывающая промышленность или выросли инвестиции? Нет, у нас доля инвестиций сохраняется на низком уровне 17−18%, в то время как, по оценкам экспертов, нужно 30−35%, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост».

При этом Дзарасов уточнил, что падение темпов роста экономики началось еще в 2011 году, и оно коррелирует со снижением инвестиций в производственный сектор страны.

«Они были на таком уровне, который обеспечивал рост в предыдущие годы в связи с тем, что строился целый ряд важных объектов, в которые и государство вкладывало средства, — отметил он. — А с 2011 года начался спад инвестиций, потому что большую часть проектов завершили, а частные инвестиции остались на низком уровне».

Более того, как подчеркнул Дзарасов, остаётся значительным вывоз капитала.

«В 2014—2015 годах он просто превысил все пределы и перевалил за 200 млрд долларов, — заявил экономист. — В последующие годы он также остаётся высоким и составляет десятки миллиардов. Нам повезло, что подорожала нефть. Это что-то подкинуло нашему бюджету: доходы увеличились, и тенденция к спаду приостановилась. Нельзя называть это оживлением экономики. Депрессия характеризуется тем, что происходят краткосрочные колебания то вниз, то вверх».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, реальные доходы населения России за январь 2018 года, по данным Росстата, сократились на 49,7%. В годовом же выражении реальные располагаемые доходы в январе снизились на 7%. Уточняется, что данный показатель рассчитан с учётом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в январе, по оценке Росстата, составила 38 400 рублей, а общая численность безработных в возрасте от 15 лет и старше достигла 3,9 млн человек.

Отметим, что, по разным оценкам, в теневом секторе страны трудится около 20 млн человек.