Санкт-Петербург, 6 марта, 2018, 11:09 — ИА Регнум. Проходчики тоннеля петербургского метро от строящейся станции «Театральная» к «Горному институту» не вышли на работу из-за многомесячных задержек зарплаты. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM 6 марта подтвердили сами бастующие работники «СМУ-11 Метрострой».

Metrostroy-spb.ru Тоннель на Лахтинско-Правобережной линии

По их данным, на утреннюю смену не вышли 30 человек. Все они пишут заявление в прокуратуру о многомесячных задержках зарплаты. Связь между собой работники предприятия поддерживают по телефону и интернету. Бастующие замечают, что руководство СМУ-11 с ними пока не связалось, хотя невыход на смену 30 работников означает фактическую остановку проходческого щита под Невой.

«На смене должно работать около 30 человек. Начальство молчит», — сообщили ИА REGNUM бастующие.

Они подчеркивают, что воспользовались своим правом не выйти на работу в соответствии со статьей 142 Трудового кодекса РФ — в связи с длительной задержкой оплаты труда. Некоторые уже подавали заявления в суд, но добиться результата удалось не многим.

Ранее рабочие СМУ-11 уже заявляли, что проблемы с зарплатой начались еще в сентябре 2017 года. Заметим, главу предприятия Андрея Морозова обвинили в уклонении от уплаты налогов в сумме 719 млн рублей. Как сообщало ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, Морозов с апреля 2011 года по март 2014 не оплачивал налоги на добавленную стоимость и прибыль. Из-за расследования счета предприятия были заморожены.

Заметим, 5 марта вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал ситуацию с задержками зарплаты «рабочим моментом». Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, освещавший поездку чиновника по объектам, строящимся к ЧМ-2018, смысл ответа Албина на вопрос о долгах сводился к тому, что «большие долги — это от двух месяцев», и таких больших, по его словам, нет. «Остальное надо решать в рабочем режиме», — добавил Албин, отметив, что «у компании хорошее руководство».

Глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры и вовсе заявил о начале выплат задолженности метростроителям, возводящим «Театральную». Но в социальных сетях рабочие и их жены называют такие заявления «смешными» и активно обсуждают тот факт, что денег пока они не видели, причем некоторые — с сентября. Заявления об отсутствии задержек или об их небольшом объеме они называют враньем и готовятся писать Владимиру Путину.

«Варианты какие остались у нас? Всем пофиг, у президента выборы, у Албина — бакланы, у губернатора еще что-нибудь, нам-то что делать остается?» — интересуются они.

«Остается только нам, женам, выйти на пикет у Смольного и на Марсово поле», — добавляют участники обсуждения в социальной сети.

Строительство Лахтинско-Правобережной линии (4-я линия) метрополитена от ст. «Спасская» до ст. «Горный институт» ведется по заказу Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга силами ОАО «Метрострой». Проектом предусмотрены два самостоятельных перегонных тоннеля диаметром 5,63 метра, соединяющих станции «Спасская» и «Горный институт».