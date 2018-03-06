Нижний Новгород, 6 марта, 2018, 06:44 — ИА Регнум. Пока Нижегородская область и её столица страдают от последствий стихии, стоя в пробках, в Нижнем Новгороде придумали «отвлекающий маневр». Именно так окрестили новую инициативу заместителя председателя думы города Елизаветы Солонченко по объединению администраций Нижегородского и Советского районов и передаче здания на улице Пискунова, 1 под музей современного искусства. Своё предложение депутат озвучила на странице в соцсетях после посещения аналогичного музея «Эрарта» в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Центральная улица. Нижний Новгород

Отметим, в пятиэтажном здании, где в Санкт-Петербурге расположен крупнейший в стране частный музей современного искусства, ранее находился райком.

«Для начала я бы предложила подумать над объединением администраций Нижегородского и Советского районов, а здание Пискунова, 1 можно было бы отдать под такой музей. Место хорошее. Рядом Большая Покровская, Драматический театр», — отметила экс-глава городской администрации, а ныне заместитель председателя Нижегородской думы Елизавета Солонченко на своей странице в соцсети.

Заявление вызвало неоднозначную реакцию горожан, но мнения разделились.

«Было бы круто, если бы подобный музей появился у нас», «Прикольная идея разместить центр искусства на месте районной администрации», «Потянутся ли гуськом нижегородцы к прекрасному?! В здание бывшего горкома КПСС очереди не наблюдается… Хотя объединение Нижегородского и Советского районов, а также Сормовского с Московским не такая уж и бредовая идея», — говорила одна часть обсуждающих.

«А Вы посоветуйте г. Солонченко все администрации объединить и перенести поближе к автовокзалу в Щербинки. С маршрутами транспорта городского она уже потренировалась», «Поняли теперь, почему художников из мастерских хотели выселить? Их к переселению готовят в здания районных администраций! Многоходовочка!», «Очень странное заявление Елизаветы Солонченко по поводу возможного объединения администраций Нижегородского и Советского районов. Логика железной леди — нам нужно здание в центре города под музей. Поэтому давайте выгоним администрацию Нижегородского района, и на Пискунова откроем «Эрарту», — оппонировала им другая часть.

По вопросу финансов Солонченко уточнила, что «для этого нужна частная инициатива и поддержка муниципалитета» и «речь может идти о муниципально-частном партнёрстве» — «от муниципалитета помещение, от инвестора — организация музея».

Телеграм-каналы не оставили без внимания предложение зампредседателя городской думы.

«Если уж укрупнять районы, то это должно быть по всему городу, — прокомментировал инициативу в своём телеграм-канале сотрудник научно-исследовательского Института проблем социального управления, журналист Андрей Вовк. — При укрупнении районов нужно не отбирать полномочия у глав, как сейчас, а увеличивать их. Три района — три полноценных заммэра».

Он также добавил, что «сама же Солонченко предлагала увеличить полномочия районных администраций», но «не увеличила в бытность главой города» и вопрошает, «зачем сейчас Панову отдавать полномочия в районы и растить себе сильных глав-конкурентов? Ему это невыгодно».

"И вообще, какая «Эрарта»?! У нас в городе нет нормального краеведческого музея! Нижнему скоро 800 лет, а музея нет. Вот это был бы подарок городу на юбилей! (ну и ещё метро до Сенной…). И молодцом будет мэр, губернатор или меценат, которые сделают нормальный краеведческий музей», — добавляет журналист.

Мнение телеграмеров с канала KremliNN было еще более резким. Они заявили, что «вот он классический пример — когда лучше молчать, а не говорить», и окрестили предложение Солонченко очередной попыткой «отвлечь внимание горожан он заваленного снегом города, от грязи и разрухи».

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Напомним, вопрос объединения районов в Нижнем Новгороде обсуждают не первый год. Ранее рассматривалась целесообразность слияния Советского и Приокского районов, но всё осталось на уровне обмена мнениями.