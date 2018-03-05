Ереван, 5 марта, 2018, 22:23 — ИА Регнум. В Армении внедряется премьерская диктатура, подобная система может быть создана только для Сержа Саргсяна. Об этом сегодня, 5 марта, в ходе парламентских брифингов заявил руководитель оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, почему он убежден в том, что Серж Саргсян, несмотря на сделанное им в 2014 году заявление о том, что не будет претендовать на должности президента или премьер-министра, все равно будет выдвинут на должность премьер-министра.

president.am Серж Саргсян

«Я сделал в Национальном собрании заявление о том, что фракция Республиканской партии Армении собирается выдвинуть кандидатуру Сержа Саркисяна, и республиканцы этого не опровергли. Далее, законодательные изменения подсказывают это, потому что я вам сказал, что в сатирическом жанре произошли законодательные изменения, в результате чего выборы премьер-министра со 2 мая были перенесены на 17 апреля, и это обстоятельство также подсказывает это. Кстати, скажу, что многие удивляются, говорят: «Как это может быть, чтобы произошли законодательные изменения, и это не было замечено?» В данном случае это изменение было внесено в приложенный к закону «О Конституционном суде» пакет проектов, который никак не связан с выборами премьер-министра. Вот в таких условиях подобные изменения становятся возможны. И также заявления республиканцев, думаю, нам подсказывают, делают очевидным, что Республиканская партия собирается выдвинуть кандидатуру Сержа Саргсяна», — цитирует Пашиняна azatutyun.am.

По его словам, если изучить законодательные пакеты, которые будут рассматриваться на завтрашнем внеочередном заседании парламента, то можно увидеть, что этими законодательными пакетами в Армении внедряется система премьерской диктатуры. По мнению Пашиняна, подобная система может быть построена лишь для Сержа Саргсяна.

Между тем, глава фракции правящей РПА Ваграм Багдасарян заверил, что решение о кандидатуре премьер-министра пока не принято, с иронией добавив, что складывается впечатление, что оппозиция сама хочет выдвинуть Сержа Саргсяна.

На вопрос, возможно ли, что Республиканская партия преподнесет сюрприз готовящейся к борьбе оппозиции и не выдвинет кандидатуру Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, Ваграм Багдасрян ответил, что ничего не исключено.

При этом он отметил, что в РПА пока не обсуждали кандидатуры на пост премьер-министра. На вопрос о возможности выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры действующего президента Армении Сержа Саргсяна Ваграм Багдасарян ответил: «Политика — разнообразна, в политике каждый день что-то может измениться».

Багдасарян также обратил внимание на то обстоятельство, что действующий президент Серж Саргсян не принимает единоличных решений, соответствующее решение должна принять политическая команда.

«Каждый политический деятель может иметь собственное мнение и делать единоличные заявления. Однако решение принимает политическая сила», — отметил Багдасарян.

На вопрос, должен ли Серж Саргсян подчиняться решениям РПА, руководитель данной фракции ответил: «Все без исключения».

По мнению бывшего главы МИД Нагорно-Карабахской Республики Армана Меликяна, если по утверждению Ваграма Багдасаряна, Серж Саргсян не может принимать самостоятельных решений и должен всё согласовывать с партией, то это также означает, что в 2014 году, когда Саргсян клялся перед народом, что не будет претендовать на пост премьер-министра, то у него было одобрение и согласие партии.

«Получается, что его тогдашнее заявление — это не романтический порыв, а групповое-партийное мошенничество, направленное на обман граждан Армении. Когда республиканцы утверждают, что Серж Саргсян незаменим, они не понимают, что тем самым лишь подчеркивают свое партийное бесплодие, показывая, что за столько лет не смогли «воспитать» хоть нескольких публичных фигур, которые смогли бы прийти на смену. Но это также характерно для де-факто власти».

Как ранее писало ИА REGNUM, 9 апреля, в тот же день, когда Серж Саргсян сложит полномочия президента и новоизбранный президент Армен Саргсян вступит в должность, правительство должно уйти в отставку.

При этом, согласно Конституции, президент немедленно принимает отставку правительства. Начиная с этого момента парламентские фракции в семидневный срок имеют право выдвинуть кандидатуру премьер-министра.

Примечательно, что в соответствии с поправками, внесенными в закон «Регламент Национального собрания» в январе этого года, вопрос об избрании премьер-министра будет обсуждаться на следующий же день после истечения срока выдвижения кандидатов. Между тем, до внесения этих поправок вопрос об избрании премьер-министра подлежал обсуждению после истечения срока выдвижения кандидатов на ближайших очередных заседаниях национального собрания. То есть, внесенные изменения ускорили процесс избрания премьер-министра.

Именно это обстоятельство позволяет оппозиционному депутату Николу Пашиняну утверждать, что делается попытка избрать Сержа Саргсяна на должность премьер-министра так, чтобы общество не успело мобилизоваться против этого решения.

Примечательно, что сегодня, 5 марта, комиссия по государственно-правовым вопросам Национального собрания Армении дала положительное заключение законодательным инициативам, значительно повышающим роль премьер-министра.

Согласно одной из них, Служба национальной безопасности и Полиция переходят в подчинение премьер-министра. Согласно другой предложенной поправке, президент уже не может по своему усмотрению присуждать государственные награды, ордена и медали. Он может только утверждать представленные ходатайства. Ходатайство могут представить премьер-министр, председатели Национального собрания, Конституционного суда и Высшего судебного совета.

Однако, если последние трое могут выступать с ходатайством о присуждении наград, связанных только с их сферой деятельности, то премьер-министр правомочен обращаться с ходатайством касательно всех государственных наград и почетных званий.