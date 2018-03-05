Псков, 5 марта, 2018, 19:55 — ИА Регнум. Номинационное досье «Памятники Древнего Пскова», включающее в себя 18 памятников архитектуры города, будет рассмотрено в центре всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, заявку города в ЮНЕСКО уже признали полной и соответствующей формату.

Pskov.ru Псковский кремль

«Согласно процедуре продвижения объекта в список всемирного наследия, после признания номинационного досье полным Центр всемирного наследия передает этот документ на экспертизу в консультативные органы — Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) и Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП), которые предоставляют в комитет всемирного наследия свои оценки объекта по результатам непосредственного ознакомления с ним. После оценочной миссии и заключения ИКОМОС по объекту, финальное решение принимается на ежегодной сессии комитета всемирного наследия», — пояснили в государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия.

В комитете напомнили, что 18 псковских памятников, входящих в номинацию, с 2002 года находятся в предварительном списке объектов всемирного наследия. С тех пор её дорабатывали при содействии Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева и Министерства культуры Российской Федерации.

«Номинация состоит из трёх компонентов: объекты оборонного, религиозного и гражданского зодчества. Смысловой стержень номинации — уникальная псковская средневековая школа архитектуры, её неповторимые особенности, этапы и условия развития», — сообщили в комитете.

В числе объектов, претендующих на вхождение в список ЮНЕСКО, Покровская и Гремячая башни, храмы и соборы, Поганкины и Приказная палаты Псковского кремля.

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников назвал решение центра ЮНЕСКО «важной победой».

«Псков — город с богатым, уникальным наследием, сохранившимся вопреки всем революциям и войнам. Наследие для Псковщины, без преувеличения, — понятие ресурсное. Продвижение псковских памятников в ЮНЕСКО чрезвычайно важно для нас», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что власти региона отдают себе отчёт в том, что попадание в Список всемирного наследия — «не конечная цель, а, скорее, только начало нового важного этапа формирования системы сохранения и использования наших памятников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр культуры РФ Владимир Мединский отмечал, что Псковский кремль может быть внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО уже в 2019 году.

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Напомним, в 2017 году отмечалось 25-летие вхождения в Список всемирного наследия ЮНЕСКО исторических памятников Великого Новгорода и окрестностей, белокаменных памятников Владимира и Суздаля, а также историко-культурного комплекса Соловецких островов.