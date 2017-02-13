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Спасо-Мирожский монастырь Пскова — приоритет для списка всемирного наследия

Культура
Единогласный восторг экспертов
Спасо-Мирожский монастырь в Пскове
Иллюстрация: Pskov.ru
Спасо-Мирожский монастырь в Пскове

Псков, 13 февраля 2017, 22:54 — REGNUM  Музеи-заповедники и ландшафтные зоны Псковской области имеют большие перспективы на продвижение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, но в первую очередь в перечень объектов должен быть включен один из памятников древнего Пскова — ансамбль Спасо-Мирожского монастыря с Преображенским собором XII века. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, такое мнение было высказано сегодня, 13 февраля, в Пскове на встрече главы региона Андрея Турчака с представителями Российского национального комитета ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест).

Председатель комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева отметила, что ансамбль Спасо-Мирожского монастыря вызвал «единогласный восторг экспертов». «И именно этот объект определен как один из приоритетных», — сказала она.

В рамках круглого стола с представителями Российского комитета ИКОМОС запланировано натурное обследование 18 объектов номинации «Памятники Древнего Пскова» (состоит из трёх компонентов: памятники религиозного, оборонного и гражданского зодчества). По результатам осмотра и обсуждения, в котором также примут участие эксперты из Карелии, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, будет принято окончательное решение.

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