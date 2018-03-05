Ленинградская область, 5 марта, 2018, 18:45 — ИА Регнум. В связи с появлением в Старой Ладоге (Ленинградская область) нового причала, способного принимать крупные речные суда, в этом туристическом центре ожидают прибытия в 2018 году не менее 10 тысяч гостей, путешествующих на круизных теплоходах. Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в правительстве Ленобласти.

Lenobl.ru Новый причал в Старой Ладоге

«По итогам переговоров туристские компании подтвердили готовность выполнить до 40 судозаходов к новому причалу в Старой Ладоге. Первые лайнеры пройдут по Волхову до Старой Ладоги в начале мая», — отмечают власти региона.

Причал в Старой Ладоге был введен в эксплуатацию в конце 2017 года. Объём вложенных инвестиций в причал составил порядка 50 млн рублей.

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Напомним, Старая Ладога является одним из ключевых городов туристического маршрута «Серебряное ожерелье России». Старая Ладога станет центром туристического кластера, который активно формируется в Ленинградской области.

В развитие соглашения региона с ООО «Конт», которое построило причал в Старой Ладоге, в апреле начнется возведение очередного причала в Свирьстрое. Срок строительства типового причала не превышает четырёх месяцев, и Ленинградская область рассчитывает предложить туроператорам новую маршрутную стоянку уже в текущем году.

Также предполагается строительство причала на Ореховом острове в устье Невы, где расположена крепость Орешек. Общая сумма частных инвестиций в проект составит порядка 50 млн рублей.

Общий объем инвестиций в причальные проекты региона со стороны ООО «Конт» составит 1 млрд рублей.

«Наряду с региональным управлением по транспорту поддержку компании в реализации проекта окажет комитет по культуре Ленинградской области», — обещают власти региона.

Ранее губернатор Александр Дрозденко заявлял о планах возведения ещё нескольких причалов на северо-востоке Ленобласти, с целью объединения водным путём монастырей, где идет активное паломничество туристов.