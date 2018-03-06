Москва, 7 марта, 2018, 01:12 — ИА Регнум. О том, кто они, добровольцы, которые берут на себя благородную задачу поиска потерявшихся людей, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Александр Сайганов Штаб на городском поиске. Каждый шаг тщательно фиксируется на бумаге и в электронном виде

Добровольческое объединение «Лиза-Алерт» действует по всей России, при этом у различных подразделений — своя специфика. В Сибири — лес здесь повсюду, и поэтому, в отличие от Московской области, здесь знакомые и родственники обращаются по поводу заблудившихся в лесу не сразу.

«Для того чтобы отработать хотя бы одну заявку, просто для того чтобы прозвонить все службы, заявителей, даже если очень спешить, потребуется 40 минут. Это чтобы просто понять ситуацию. Далее надо сделать карту под конкретный поиск, подготовить комплект оборудования, создать тему на форуме, привлечь людей в социальных сетях, выделить информационного координатора, который будет вести группу удалённо, и координатора, который поедет на место. Нужны старшие поисковых групп, которые будут руководить новичками-добровольцами», — рассказывает председатель поискового отряда «Лиза-Алерт» Григорий Сергеев.

Полиция же, занятая криминальными случаями, зачастую не успевает уделить достаточно внимания заблудившимся гражданам, — им на помощь приходят добровольцы-спасатели. В первую очередь те, кого необходимо искать и возвращать, это дети, старики и инвалиды. В летний сезон число заявок зашкаливает, постепенно увеличиваясь к грибному сезону. За сотню заявок в день — такой антирекорд был показан в сентябре 2017 года в Московской области.

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