Москва, 5 марта, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Российский актёр Иван Охлобыстин опубликовал в своём Instagram отрывок из новой серии мультфильма про Простоквашино, в которой он озвучивает почтальона Печкина. Эпизод стал поводом для споров среди подписчиков актёра.

Скриншот со страницы в Instagram Ивана Охлабыстина Новое «Простоквашино»

Пользователей возмутило, что в новой версии герои мультфильма не только разговаривают другими голосами, но и выглядят совсем по-другому. В частности, поклонникам «Простоквашино» не пришелся по душе Дядя Фёдор.

«Ну, с голосами понятно, тут выбора нет (и то при желании, наверное, можно было что-то максимально похожее к оригиналу подобрать). Но неужели нарисовать героев нельзя было точно такими же, как они раньше были? Ведь наверняка на «Союзмультфильме» материалы остались… Дядя Фёдор вообще сам на себя не похож!» — возмутился Centrovoy.

В отрывке, который опубликовал Охлобыстин, герои мультфильма обсуждают зависимость от электричества и новое увлечение Шарика — интернет. По мнению пользователей, старшее поколение, которое выросло на мультфильмах о Простоквашино, не оценит новую тематику, а младшее просто не поймет её в таком контексте.

«Показывать, насколько оскудела наша речь, зависимость от электричества и интернета?! Только это не дойдёт в умы детей сегодняшнего поколения», — считает Анастасия И.

В то же время некоторые пользователи считают, что младшее поколение оценит новую версию мультфильма, однако добавляют, что компьютерная графика и озвучка оставляют желать лучшего.

«Детям, которые будут впервые его смотреть, конечно, всё равно, даже наверняка понравится, но как же режет глаз и слух смазливая компьютерная графика и неумелое подражание голосам непревзойдённых Дурова, Табакова, Яковлева», — пишет Станислав.

Особое внимание подписчиков Охлобыстина привлекла фраза «хипстер амбарный», которой Матроскин «наградил» Шарика за его увлечение интернетом. По мнению пользователей, это неудачная попытка соответствовать современному слэнгу, совершенно неуместная в детском мультфильме.

«Фраза «хипстер амбарный» для детского мульта — это перебор», — считает Александр.

Некоторых пользователей настолько не впечатлила новая версия мультфильма про Простоквашино, что они попросили не выпускать его.

«Пожалуйста, не создавайте этот мультфильм! Никогда он не сравнится со старым добрым «Простоквашино»!» — пишет Виктория П.

Однако не все пользователи так категорически отнеслись к новому эпизоду. Как отметила Кристина, сейчас инновации играют важную роль в нашей жизни, и современным детям уже просто недостаточно той информации, которую дают старые мультфильмы.

«Да, старые мультики для детей лучше! Но давайте на минуточку заметим, что мы все уже живем в другом веке инноваций, и уже просто недостаточно нашим детям мультиков из прошлого», — пишет она.

Новые образы и голоса героев тоже нашли своих поклонников. Часть пользователей считает, что это интересный опыт, а «осовремененная» внешность дяди Фёдора ему только к лицу.

«Новая озвучка старого доброго Простоквашино. Любопытно… но имидж дяде Федору такой идет», — отметила Ксения П.

В соцсети также отметили, что судить о новой версии мультфильма лишь по одному отрывку не стоит. Необходимо дождаться выхода полных серий и уже потом высказывать своё мнение.

«Да что вы напали на современную версию мультфильма, надо сначала посмотреть, а потом уже нападать, коль не понравится!» — возмутилась Милана Г.

Ранее киностудия «Союзмультфильм» сообщала, что с 2018 по 2020 год выпустит тридцать новых эпизодов о деревне Простоквашино. По словам автора рассказа Эдуарда Успенского, новая версия мультфильма отразит произошедшие в России изменения.

Закрытый показ первой серии состоялся 2 марта. В интернете её можно будет увидеть уже 1 апреля. В дальнейшем «Союзмультфильм» будет выпускать одну серию в месяц, а к концу 2018 года подборка из 8—10 эпизодов появится на телевидении.

Напомним, серия «Трое из Простоквашино», в которую вошли одноименный мультфильм, а также «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино», впервые показали в 1978 году. Ее режиссером выступил Владимир Попов, а роли озвучивали Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров и другие.