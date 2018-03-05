Санкт-Петербург, 5 марта, 2018, 13:32 — ИА Регнум. Петербургские руферы (любители лазить по крышам домов и высотным сооружениям) сумели проникнуть на крышу стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Стадион «Санкт-Петербург»

Видео с крыши стадиона появилось на YouTube 4 марта. Авторы ролика из команды Urban Dreams утверждают, что недавно побывали в охраняемом сооружении под видом технического персонала.

По их словам, внутрь они попали беспрепятственно, и стадион стоимостью 43 млрд рублей, который строили 10 лет, не смог «порадовать» их мерами безопасности.

Ролик длится всего около 1,5 минут. Зрителям сообщают, что руферы проникли на крышу «этого величественного сооружения» через «разветвленную сеть технических помещений». Они даже прокрались в один из восьми пилонов стадиона высотой 110 метров.

«Внутри пилона имеется небольшая техническая лестница для персонала, позволяющая подняться практически на всю его вершину», — объясняют авторы канала. Они засняли себя и на пилоне, и на крыше стадиона, заметив, что оттуда открывается лучший вид на чашу. Чтобы быть более незаметными, исследователи одели желтые жилеты и слились с работниками арены.

Руферы напоминают, что стадион «Санкт-Петербург» примет матчи «мундиаля» уже летом 2018 года. «В связи с этим невозможно не спросить: так ли все хорошо с безопасностью этого объекта, в полной ли мере он отвечает требованиям FIFA, или, действительно, кто угодно может расхаживать и шастать по всем техническим сооружениям данного объекта?» — интересуются блогеры.

Между тем, если одни из пользователей сети пожаловались на краткость ролика, то другие усомнились в том, что видео было снято на днях, назвав руферов обманщиками.

«Судя по видео внутри, вы были там в феврале 2017 года, так как внизу чаши декорации тестового мероприятия «Первый посетитель», когда там и охраны нормальной не было, и в футбол не играли, и пытаетесь сейчас показать, что это было вчера, некрасиво. Поэтому и видео полторы минуты», — заметил один из комментаторов. Впрочем, авторы канала объяснили краткость ролика тем, что вокруг было слишком много персонала, и свободно снимать было крайне сложно.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Петербурге состоятся четыре матча группового этапа, игра 1/8 финала, полуфинал, а также матч за третье место.

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В феврале 2018 года городские власти и футбольный клуб «Зенит» подписали концессионное соглашение, по которому город передает весь имущественный комплекс стадиона в управление концессионеру — дочерней компании «Зенита». Футбольный клуб, в свою очередь, получает право эксплуатировать стадион для проведения футбольных матчей и иных спортивных мероприятий в течение 49 лет. Арендная плата составит 1 рубль в год. Клуб обязуется вести техническое обслуживание и модернизацию объекта, принимая на себя все эксплуатационные расходы.

Согласно подписанному документу, концессионер планирует инвестировать в модернизацию и развитие стадиона не менее 500 млн рублей до 2023 года.