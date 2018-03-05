Санкт-Петербург, 5 марта, 2018, 12:55 — ИА Регнум. Станция петербургского метро «Новокрестовская», расположенная рядом со стадионом «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, готова на 92%. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом в понедельник, 5 марта, представители подрядных организаций сообщили вице-губернатору Игорю Албину во время его рабочей поездки на объекты, связанные с предстоящим Чемпионатом мира по футболу.

Дарья Драй ИА REGNUM Строящийся вестибюль метро «Новокрестовская»

На станции осталось провести отделочные работы. Тестирование «Новокрестовской» и следующей станции на новой ветке — «Беговой» — начнется 14 апреля. В полноценном режиме они заработают 29 апреля — в этот день на стадионе на Крестовском острове состоится матч между «Зенитом» и ЦСКА.

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Игорь Албин рассказал журналистам, что в этом году в Петербурге будет введено в строй рекордное число новых станций метро — пять: кроме двух станций 3-й линии, начнут работу и три объекта на юге города — станции «Проспект Славы», «Дунайская» и депо «Южное».

Напомним, станции «Новокрестовская» и «Беговая» Невско-Василеостровской линии достраиваются к началу Чемпионата мира 2018 года по футболу. Этот участок станет продолжением третьей линии метро — от «Приморской» через «Новокрестовскую» (у стадиона «Санкт-Петербург») к «Беговой» (на улице Савушкина в Приморском районе).

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Новый участок Фрунзенско-Приморской линии включает в себя перегонный тоннель общей протяженностью 5 км (из них 3,79 км — двухпутный тоннель). Его с нетерпением ждут во Фрунзенском районе, так как с его вводом улучшится транспортная доступность юго-запада Петербурга.