Москва, 5 марта, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В Москве до конца 2020 года планируется построить 55 станций метрополитена. Об этом заявил замемэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

По его словам, строительство метро остается приоритетным направлением деятельности правительства Москвы. Объем средств, выделяемых городом на строительство станций метрополитена, ежегодно растёт.

«Из всех средств, предусмотренных адресной инвестиционной программой более 70% приходится на транспортное строительство, и в первую очередь, на метро», — отметил Хуснуллин.

На выделенные средства до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 55 метростанций, 126 км путей и шесть электродепо.

В настоящее время запущен участок Большой кольцевой линии метро (шесть новых станций).

Кроме того, в процессе строительства находится участок Калининско-Солнцевской линии до «Рассказовки», Кожуховской линии, станция Замоскворецкой линии «Беломорская» и сооружение линий «Столбово» — «Севастопольский проспект» и «Саларьево» — «Столбово».

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Как сообщало ИА REGNUM, полностью строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируется завершить к 2022 году. Запуск линии в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно отдельными участками.

Напомним, в 2018 году в Москве планируется построить около 20−25 станций метро. До 2035 года в Новой Москве планируется ввести в эксплуатацию более 20 новых станций метро.

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