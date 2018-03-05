В Москве к 2021 году построят 55 станций метро
Москва, 5 марта, 2018, 10:51 — ИА Регнум. В Москве до конца 2020 года планируется построить 55 станций метрополитена. Об этом заявил замемэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, сообщили в Стройкомплексе.
По его словам, строительство метро остается приоритетным направлением деятельности правительства Москвы. Объем средств, выделяемых городом на строительство станций метрополитена, ежегодно растёт.
«Из всех средств, предусмотренных адресной инвестиционной программой более 70% приходится на транспортное строительство, и в первую очередь, на метро», — отметил Хуснуллин.
На выделенные средства до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию 55 метростанций, 126 км путей и шесть электродепо.
В настоящее время запущен участок Большой кольцевой линии метро (шесть новых станций).
Кроме того, в процессе строительства находится участок Калининско-Солнцевской линии до «Рассказовки», Кожуховской линии, станция Замоскворецкой линии «Беломорская» и сооружение линий «Столбово» — «Севастопольский проспект» и «Саларьево» — «Столбово».
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Как сообщало ИА REGNUM, полностью строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена планируется завершить к 2022 году. Запуск линии в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно отдельными участками.
Напомним, в 2018 году в Москве планируется построить около 20−25 станций метро. До 2035 года в Новой Москве планируется ввести в эксплуатацию более 20 новых станций метро.
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