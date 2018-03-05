Москва, 5 марта, 2018, 10:16 — ИА Регнум. Спрос на мартовские выходные (с 8 по 11 марта) на зарубежные направления в 2018 году вырос в разы в сравнении с 2017 годом. Рост спроса отмечен как среди организованных туристов, так и среди самостоятельных путешественников, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

8 марта. Советская открытка

Чаще всего организованные российские туристы, приобретая туры за рубеж, выбирают пляжные направления.

В ТОП продаж поездок за рубеж на мартовские праздники вошли: Турция, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Израиль, Кипр, Чехия, Индия, Доминиканская Республика, Италия, Эстония, Болгария и Андорра.

Предпочтения по отелям определяются выбором направления отдыха туристов. В Турции востребованы отели 5*, В ОАЭ, в Гоа и Вьетнаме в основном бронируют отели меньшей звездности — 4*-2*.

При бронировании экскурсионных туров в Европу лидируют бюджетные отели в центре города или неподалеку от него.

Для горнолыжного отдыха российские туристы чаще всего выбирают проживание в апартаментах.

Самая востребованная продолжительность туров на 8 марта — четыре и семь дней. Туры на дальние пляжные направления бронируются на 10−12 дней.

Средняя стоимость тура в Таиланд с захватом праздничных дат 8 марта на 11 дней составляет 109 тысяч рублей на двоих.

Отдых в ОАЭ (7 дней, полупансион, 4*) обойдется двоим туристам в 85 тысяч рублей.

Тур в Турцию (7 дней, все включено, 5*) в среднем стоит 44 тысячи рублей на двоих.

Тур в Чехию (5 дней, завтраки, 3*) в среднем стоит 34 тысячи рублей на двоих.

Спрос на туры за границу самостоятельных туристов в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 27%. Средний чек на перелеты за границу вырос в начале марта на 25% с 11 тыс. 932 рублей до 14 тыс. 965 рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростуризма, порядка 60% жителей России планируют куда-либо поехать на мартовские праздничные выходные дни, которые продлятся четыре дня с 8 по 11 марта.

Согласно данным поисковиков авиа и железнодорожных билетов, лидирующие позиции занимают Москва, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Симферополь и Санкт-Петербург.

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