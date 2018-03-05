Челябинск, 5 марта, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Южный Урал на прошедшей неделе (с 26 февраля по 4 марта) не обошли стороной трагические события. Стало известно о смерти в Ростовской области призывника из Челябинска, а в Башкирии разбился пассажирский автобус, в ДТП погибли шестеро жителей региона. Но были и поводы для оптимизма. В своём ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин назвал Челябинск в числе тех городов России, которые сталкиваются с проблемами загрязнения воздуха. Дышать станет легче?

RAMillu Песочница

Кто насиловал детей?

Начнём с темы, которая длится с середины февраля, со скандала о сексуальном насилии над воспитанниками одного из интернатов. Напомним, о противоправных действиях против них заявили несколько детей, которых взяли в приёмные семьи. Новые родители были шокированы полученной информацией. Что вполне объяснимо.

Примечательно, что все дети, которых взяли в разные семьи, рассказали одинаковую историю и назвали одни и те же имена. Если бы их показания расходились, можно было бы списать на пустую фантазию. Взрослые насторожились и обратились к руководству интерната. Но там не смогли найти удовлетворившего их ответа. Следующим их шагом было обращение в правоохранительные органы.

Представители регионального управления СКР оказались скупы на комментарии. Дело касается детей, и законодательство строго карает за разглашение лишней информации. Но известно, что этим самым образовательным учреждением является Лазурненская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (нарушение интеллекта). Задержан и арестован 51-летний челябинец. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера против лиц, не достигших 14 лет. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности.

Расследование уже передано в центральный аппарат СКР. А тем временем надзорные органы отчитываются о результатах проверок. Прокуратура по горячим следам нашла в интернате множество нарушений. Руководителю пришлось уволиться, а ещё несколько сотрудников отстранены от работы.

27 февраля материалы очередной проверки огласил аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребёнка. Как и прокуратура, эта структура нашла серьёзные нарушения. В 2016 году из интерната самовольно ушли 12 детей, а в 2017-м 11. С начала 2018 года уже четыре таких случая.

При этом выяснилось, что руководство учреждения сообщало о таких фактах в правоохранительные органы «спустя продолжительный период времени». Также стало известно, что в учреждении нет должной охраны, видеонаблюдения, а целостность ограждения по периметру отсутствует. Это способствовало не только самовольному уходу воспитанников, но и проникновению на территорию интерната посторонних лиц.

Этот список далеко не полный. А тем временем расследование по фактам, изложенным детьми, продолжается.

Отметим, на прошедшей неделе стало известно ещё об одном неприятном инциденте с детьми. Один из челябинцев обвинил своего родственника, теперь уже бывшего судью, в растлении его дочерей. Но найти правды на местном уровне не удалось, в СКР ему якобы отказали в возбуждении уголовного дела.

Гражданин обратился за помощью к детскому омбудсмену России Анне Кузнецовой. А та изучила ситуацию и написала главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой разобраться. В региональном же управлении СКР пояснили, что уголовное дело возбудить готовы, но нужно согласие квалификационной коллегии судей.

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Смертельный гололёд

А началась ушедшая неделя весьма и весьма мрачно. На трассе М5 «Урал» разбился пассажирский микроавтобус. В нём находились 13 человек. Девять, включая водителя, погибли.

Трагедия произошла вечером 27 февраля на территории Башкирии. Автобус выполнял рейс из Уфы в Усть-Катав. Практически на границе с Челябинской областью произошло столкновение с фурой.

В результате ДТП девять человек, в том числе и водитель, погибли. Шестеро были жителями Челябинской области. Пятеро проживали в Усть-Катаве. В этом небольшом уральском городке 28 февраля и 1 марта был объявлен траур по погибшим.

Власти пообещали семьям погибших материальную помощь. А тем временем следователи Башкирии выясняют обстоятельства трагедии. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следователи выяснили, что фуру занесло на скользкой дороге. Участок не был очищен от наледи и обработан противогололёдной смесью. Скорее всего, за гибель девяти человек ответят представители организации, которая должна следить за состоянием этого участка. Впрочем, пока расследование продолжается.

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В центре внимания Путина

1 марта в своём ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин упомянул и Челябинск. Повод не совсем приятный — тяжёлая экологическая ситуация.

«Трудно говорить о долгой и здоровой жизни, если до сих пор миллионы людей вынуждены пить воду, которая не соответствует нормам, если выпадает чёрный снег, как в Красноярске, а жители крупных индустриальных центров из-за смога неделями не видят солнца, как в Череповце, Нижнем Тагиле, Челябинске, Новокузнецке и некоторых других городах», — сказал глава государства.

Решением проблемы, по его словам, может стать переход промышленных предприятий на новые экологические нормативы. Требования к предприятиям уже ужесточены. С 2019 года 300 заводов и комбинатов, которые оказывают на окружающую среду значительное негативное воздействие, должны перейти на экологичные, наилучшие доступные технологии. А с 2021 года это сделают все предприятия с высокой категорией риска для окружающей среды.

Челябинску эта проблема более чем знакома. Вот и в прошедшие выходные (3 и 4 марта) в городе было объявлено о неблагоприятных метеоусловиях. Слабый ветер способствовал накоплению в атмосфере вредных веществ.

Власти региона заявляют о планах по снижению загрязнённости окружающей среды. Уже в 2018 году могут быть начаты работы по рекультивации Коркинского угольного разреза, пожары в котором зачастую просто душат горожан гарью и дымом. Также начнутся работы по рекультивации закрытой в 1992 году, но до сих пор действующей городской свалки. Всё это пообещал губернатор Борис Дубровский.

Также глава региона целиком разделяет позицию Владимира Путина по поводу перехода промышленных предприятий на новые технологии. О чём и заявил в комментарии к посланию президента.

«Установка бескомпромиссного и уже непереносимого срока перехода на наилучшие доступные технологии позволит радикально улучшить состояние атмосферного воздуха в промышленных городах Челябинской области, а также ликвидировать накопленный десятилетиями экологический ущерб. Мы рассчитываем на то, что при совершенствовании нормативно-правовой базы федеральным центром будут учтены наши региональные наработки и инициативы, направленные на улучшение экологической ситуации в стране. Этот процесс сейчас движется к логическому завершению», — сказал Борис Дубровский.

Тяжкие долги

В своём комментарии к посланию губернатор Южного Урала упомянул транспортно-логистический комплекс «Южноуральский». Речь шла о росте грузооборота.

«В плане выполнения задачи по четырёхкратному увеличению транзита контейнерных грузов через территорию России предпринят ряд шагов по выходу на проектные мощности ТЛК «Южноуральский» в сотрудничестве с казахстанскими коллегами», — заявил Борис Дубровский.

Идея создать такой комплекс возникла ещё в 2009 году. По замыслам чиновников, он нужен был играть роль логистического коридора для товаров из Китая, проще говоря, принимать грузы. В сентябре 2013 года на месте строительства комплекса был торжественно заложен первый камень.

Работы на объекте выполняли порядка 30 подрядчиков. Стоимость строительства составила 6,6 млрд рублей. ТЛК «Южноуральский» был торжественно открыт в 2015 году.

Однако подрядчики так и не получили денег за работу. О сложившейся сложной ситуации ИА REGNUM ранее подробно рассказывало. Заказчиком строительства было ООО «Ресурс», а в роли генерального подрядчика выступало некое ОАО «Энекс» из Краснодара. Подрядчики заявляют, что так и не получили денег за свою честно выполненную работу. На июль 2017 года задолженность оценивали в диапазоне от 450 млн до 700 млн рублей.

Подрядчики пошли в суды, многие добились решений в свою пользу. Но вот денег так и не дождались, ибо организация сама оказалась в сложном положении. ОАО «Энекс», которое должно с ними расплатиться, само ожидало денег от ООО «Ресурс».

Это было летом 2017 года. Судя по всему, ситуация так и осталась напряжённой. 2 марта представители подрядчиков и некоторые сотрудники «Энекса», не получившие зарплат, вышли на пикет в Челябинске. Люди в отчаянии. Обращения в самые разные инстанции так и не помогли. Последняя их надежда — президент России Владимир Путин. К нему и обратились участники пикета за помощью.

Отметим, что власти региона знают об этой ситуации. В 2017 году в адрес губернатора поступило коллективное обращение предпринимателей об оказании помощи по погашению долга, образовавшегося при строительстве ТЛК «Южноуральский», сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы министерства экономического развития Челябинской области Кристина Барсегян.

«В соответствии с законодательством органы власти не вправе вмешивается в дела хозяйствующих субъектов, однако, учитывая серьезность ситуации, данный вопрос стоит на личном контроле у губернатора. По его поручению была создана рабочая группа под руководством первого заместителя министра экономического развития А. А. Бахаева (Антон Бахаев — ИА REGNUM ), в которую вошли представители всех заинтересованных сторон, в том числе ГУ МВД и прокуратуры. Рабочая группа в ежемесячном режиме ведёт поиск решений сложившейся ситуации. На данный момент направлены запросы в ГУ МВД по Челябинской области, письма с просьбой провести необходимые проверки подготовлены в ФАС И ФНС России, а также в ГУ МВД г. Краснодара. Ведётся взаимодействие с генеральным подрядчиком — ООО «Энекс» по вопросу неисполнения обязательств», — сказала Кристина Барсегян.

А пока люди ждут денег. Дождутся ли? Проблемы у одной-двух компаний уже повлекли цепную реакцию. Некоторые фирмы просто обанкротились, так как не получили вовремя денег и не смогли расплатиться по своим долгам.

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