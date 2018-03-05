Вашингтон, 5 марта, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Всю переписку, относящуюся к деятельности президента США Дональда Трампа и его команды, начиная с 2015 года, намерена проверить комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает 4 марта телеканал NBC.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Соответствующий мандат для расследования был выдан офису спецпрокурора большим жюри присяжных. В соответствии с решением, предполагается проверка корреспонденции, а также других документов, которые касаются лично Дональда Трампа, даже в период, когда он еще не занимал пост президента США.

Под пристальным вниманием следствия окажутся сведения о телефонных переговорах, сделанные от руки записки и другие бумаги, датированные с 1 ноября 2015 года, то есть через четыре месяца после объявления Трампом о готовности принять участие в президентских выборах.

В общей сложности запрос касается 10 человек: самого Трампа, бывшего главы его предвыборного штаба Пола Манафорта и его заместителя Рика Гейтса. В отношении них в США выдвинуты обвинения, сейчас они находятся под домашним арестом.

Также проверка сообщений коснется бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона, экс-сотрудника предвыборного штаба Картера Пейджа, одного из работников избирательного штаба Кори Левандовски, личного адвоката Трампа Майкла Коэна, бывшего телохранителя и советника президента Кита Шиллера, экс-советника Роджера Стоуна и недавно объявившей об отставке директора по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс.

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В результате расследования Мюллер намерен установить наличие и или отсутствие сговора между штабом Трампа и представителями российских властей.

Ранее власти США обвинили во «вмешательстве» 13 российских граждан и три организации. Офис спецпрокурора обнародовал 40-страничный документ, в котором содержатся сведения о якобы предпринятых попытках гражданами России повлиять на результаты выборов в США.

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