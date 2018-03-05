Москва, 5 марта, 2018, 08:14 — ИА Регнум. Россия не станет экстрадировать в США граждан, которые там обвиняются во вмешательстве в американские выборы в 2016 году, сообщил 4 марта президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, американские власти и пресса пытаются разглядеть «российский след» в президентских выборах в США, однако совершенно непонятно, о каких людях и каких действиях идет речь.

«Что именно они сделали, я понятия не имею», — ответил Путин на вопрос американской телеведущей Меган Келли.

«Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть», — пояснил российский президент.

На реплику Келли о том, что у нее есть диплом юриста, Путин призвал следовать букве закона — если есть свидетельства нарушения закона, то такие свидетельства должны быть доступны российской стороне. Поэтому для начала Вашингтон должен отказаться от воплей в прессе и направить в Москву официальный запрос.

«Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США», — заключил президент.

Напомним, 16 февраля 2018 года власти США обвинили во «вмешательстве» 13 российских граждан и три организации. Офис спецпрокурора Роберта Мюллера обнародовал 40-страничный документ, в котором содержатся сведения о якобы предпринятых попытках гражданами России повлиять на результаты выборов в США.

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