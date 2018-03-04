Вашингтон, 4 марта, 2018, 07:58 — ИА Регнум. Специалисты из аналитической компании Asymco подсчитали, что средний срок использования устройств, произведенных американской технологической корпорацией Apple, составляет чуть больше четырех лет. Об этом сегодня, 4 марта, пишет Business Insider.

Продукция Apple

Эксперты в своих расчетах опирались на открытую информацию, которая была представленная компанией Apple. Согласно этой информации, на сегодняшний день Apple продала 2,05 млрд смартфонов и компьютеров по всему миру. При этом 750 млн таких устройств больше не используются.

По мнению экспертов, средний срок использования продуктов компании составляет четыре года и три месяца. Также специалисты считают, что пользователи iPhone и Mac склонны пользоваться своими устройствами всё более продолжительное время. Так, в 2008 году этот показатель не превышал полутора лет.

Ранее компания Apple заявила, что к концу 2018 года выпустит три новые модели iPhone.