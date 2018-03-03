Льеж, Бельгия, 4 марта, 2018, 01:12 — ИА Регнум. В центре бельгийского города Льеж произошел взрыв, разрушен один из жилых домов. Пострадали два человека, сообщают «Вести».

Пламя

ЧП произошло 3 марта, предположительно, из-за утечки газа. Взрыв произошел на втором этаже жилого дома, он сопровождался пожаром и был такой силы, что камни разлетались в стороны.

Первоначально сообщалось о двух погибших, однако позже стало известно, что жертв нет. В доме находились мужчина и его сын, они были госпитализированы с легкими ранениями.

Не исключено, что дом будет признан непригодным для жилья, его фасад разрушен. После ЧП прилегающий квартал был зарыт для движения транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв, унесший жизни двух человек, произошел в другом бельгийском городе — Антверпене — 15 января. В одном из жилых домов произошла утечка газа.

Здание из-за взрыва почти полностью обрушилось. Помимо двух погибших, ранения получили 14 человек.