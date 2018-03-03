Вашингтон, 3 марта, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Донецкая и Луганская Народные Республики (ДНР и ЛНР), которые не отвечают Конституции Украины, должны быть ликвидированы. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил спецпредставитель государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

«ЛНР и ДНР являются образованиями, которые созданы Россией для того, чтобы помочь замаскировать роль РФ и укрепить конфликт, — сказал Волкер. — Они (ДНР и ЛНР) должны быть ликвидированы».

Дипломат добавил, что ситуацию в Донбассе может исправить ввод миротворческого контингента, а вопрос с выборами стоит отложить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Донбассе идет гражданская война, развязанная Киевом. Европейские «партнеры» заявляют, что конфликт должен закончиться как можно скорее мирным способом, однако одновременно с этим те же «партнеры» присылают ВСУ вооружение, обмундирование и инструкторов для продолжения ведения боевых действий.

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