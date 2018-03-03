Токио, 3 марта, 2018, 15:15 — ИА Регнум. Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) решили сотрудничать в области исследования Луны и дальнего космоса. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Луна и Космос

Сообщается, что на проходящем в Токио международном форуме по освоению космоса Роскосмос и КНКА подписали соглашение о сотрудничестве в рамках программ по исследованию Луны и дальнего космоса.

Данный документ предполагает взаимодействие в рамках российского проекта по запуску орбитального космического аппарата «Луна — Ресурс-1», который запланирован на 2022 год, а также китайской миссии посадки в области южного полюса Луны, которая запланирована на 2023 год.

Со стороны Роскосмоса соглашение о сотрудничестве подписал глава ведомства Игорь Комаров, со стороны КНКА — заместитель руководителя У Яньхуа.

Также стороны договорились создать совместный Центр данных по лунным проектам и дальнему космосу, к работе которого при необходимости будут привлекать научные и промышленные компании из обеих стран.