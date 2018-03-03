Москва, 3 марта, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Организатором митинга является избирательный штаб кандидата. Проведение акции, как и положено по закону, будет оплачено из избирательного фонда кандидата, сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Будет больше 100 тысяч. Сейчас уже за час до официального начала концерта уже порядка 80 тысяч», — ранее сообщил журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Андрей Кондрашов.

Андрей Кондрашов накануне митинга также рассказал журналистам, что это агитационное мероприятие пройдет под лозунгом «За сильную Россию» и главная его цель — «это найти опору среди нашего электората и поддержать нашего кандидата».

Около 14 часов мск митинг посетил Владимир Путин. На митинге ожидаются выступления режиссера Никиты Михалкова, дирижера Валерия Гергиева, телеведущего Леонида Якубовича, заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, режиссера Владимира Меньшова, профессора Лео Бокерия и других известных лиц.

На митинге выступили Григорий Лепс и Филипп Киркоров, также ожидаются выступления Олега Газманова, Стаса Михайлова, Николая Баскова, Кристины Орбакайте, Полины Гагариной, Алексея Воробьева и других звезд шоу-бизнеса.

Ведущими мероприятия стали Яна Чурикова, Дмитрий Губерниев, Светлана Зейналова и Федор Бондарчук. Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы главы государства пройдут 18 марта.

На высший государственный пост претендуют лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией «Гражданская инициатива», председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский.