Астана, 3 марта, 2018, 09:35 — ИА Регнум. Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом сегодня, 3 марта, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

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Сообщается, что подписание Казахстаном Договора о запрещении ядерного оружия произошло 2 марта в день празднования 26-й годовщины вступления республики в Организацию Объединённых Наций.

«Договор был подписан постоянным представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым в соответствии с полномочиями, предоставленными ему указом президента Нурсултана Назарбаева № 617 от 9 января 2018 года», — сказано в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства.

Речь идёт о договоре, который был принят 7 июля 2017 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, и открыт для подписания 20 сентября того же года. Это международное соглашение, которое запрещает разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование ядерного оружия. Предполагается, что договор вступит в законную силу после того, как его ратифицируют 50 государств.

Договор был подписан 56 государствами, но ратифицирован пока только пятью из них. Казахстан стал 57-й страной, подписавшей договор.

Стоит отметить, что пять официально признанных ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, и Китай отказались подписывать договор.