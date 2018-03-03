Вашингтон, 3 марта, 2018, 09:21 — ИА Регнум. Врач порекомендовал президенту США Дональду Трампу отказаться от употребления фастфуда и перейти на более здоровую пищу. Об этом накануне, 2 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

Сообщается, что Трамп прислушался к рекомендации своего лечащего врача Рони Джексона и перестал употреблять в пищу продукцию американского фастфуда, которую он очень любит.

Источники подтверждают, что в последний раз Трампа видели с гамбургером около двух недель назад.

Bloomberg утверждает, что врач Трампа Рони Джексон измерил его вес в январе 2018 года, после чего посоветовал американскому президенту употреблять меньше жиров и углеводов, а также регулярно выполнять упражнения.

Оказалось, что президент Трамп весит 108,4 килограмма, что всего на 400 грамм меньше установленных Центром по контролю и профилактике заболеваний границ ожирения.

Источники утверждают, что Трамп в целом соблюдает новый режим питания, но иногда «позволяет себе расслабиться». Так, на этой неделе на завтрак Трамп съел бекон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лечащий врач Трампа Рони Джексон выступил перед журналистами с подробным отчетом о физическом и психическом здоровье Трампа. Джексон подчеркнул, что президент для своих лет находится в прекрасной физической форме, а его психическое здоровье в полном порядке.