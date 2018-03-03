Вашингтон, 3 марта, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Число погибших в результате шторма, который бушует на Восточном побережье США, возросло до пяти человек. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает AFP со ссылкой на американскую полицию.

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Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что в прибрежной зоне США от штата Нью-Джерси до штата Массачусетс возможны наводнения из-за продолжающегося шторма.

Из-за этого шторма 2 марта уже были отменены более 3000 внутренних и международных авиарейсов.

Ранее стало известно, что власти штата Мэриленд из-за сильного шторма объявили чрезвычайное положение. По меньшей мере два человека погибли из-за этого шторма в штате Кентукки.

Шторм оставил без электроснабжения более 2,2 млн человек на Восточном побережье.