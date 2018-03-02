Вашингтон, 3 марта, 2018, 01:59 — ИА Регнум. Заявления российского президента Владимира Путина в рамках его послания Федеральному собранию аннулируют ряд достижений между Западом и Москвой, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Kremlin.ru Владимир Путин

Очередной комментарий американской администрации последовал за завершением телефонных переговоров между президентом США Дональдом Трампом с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Лидеры выразили серьезную обеспокоенность недавними заявлениями Владимира Путина по поводу разработки ядерного оружия, которые, по их мнению, сводят на нет дискуссии по целому ряду вопросов между Россией и Западом», — сообщили в пресс-службе.

Также в ходе переговоров Трамп сказал, что новое российское вооружение «вызывает обеспокоенность» и что в Сирии необходимо соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, существенная часть речи Путина, с которой он обратился 1 марта к Федеральному собранию, была посвящена новейшим российским разработкам в оборонной сфере.

В Белом доме сразу после этого выступления заявили, что «Россия развивает дестабилизирующие системы вооружений более десяти лет, нарушая договорные обязательства». Также американская администрация заверила своих сограждан, что «оборонные возможности США остаются непревзойденными».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта председатель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Меркель и Трамп обеспокоены словами Путина о новом оружии.

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