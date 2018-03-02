Париж, 3 марта, 2018, 00:25 — ИА Регнум. Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию фактически было адресовано не российским чиновникам, а американскому руководству, пишет газета Libération.

Kremlin.ru Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Издание подчеркнуло, что речь Путина прозвучала за 17 дней до президентских выборов. Назвав российского лидера «действующим и будущим» президентом, автор публикации заявил, что адресовал Путин свою речь американскому президенту Дональду Трампу.

В подтверждение своей мысли он привел следующие слова российского лидера:

«В ходе операции в Сирии российская армия продемонстрировала большие возможности».

Об этом же говорит и тот факт, что половина времени из выступления ушла на перечисление новых видов вооружений. При этом, как подчеркнуло издание, речь Путина была принята соотечественниками «с энтузиазмом».

Напомним, 1 марта президент выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором он наглядно продемонстрировал достижения российского военно-промышленного комплекса, аналогов которым нет в мире.

Выступление вызвало в западной прессе небывалый резонанс. Телекомпания NBC взяла у российского лидера интервью, в котором он пояснил, что новой «гонке вооружений» мир обязан Вашингтону, в одностороннем порядке вышеднему из договора по ПРО.