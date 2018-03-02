Москва, 2 марта, 2018, 21:54 — ИА Регнум. Террористы в Сирии готовят провокации с использованием отравляющих веществ в пригороде Дамаска. Об этом 2 марта сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передаёт телеканал RT.

Mil.ru Химическая разведка

По его словам, цель провокации заключается в том, чтобы обвинить правительственные войска Сирии в применении химического оружия в Восточной Гуте.

«Акция готовится вблизи линии соприкосновения с сирийской армией. Жертвы среди мирного населения будут использованы для обвинения руководства Сирии западными странами в применении химического оружия против собственного народа», — сказал Евтушенко.

Он подчеркнул, что сирийское командование категорически заявило, что не только не планирует применять химическое оружие, но и не располагает им в принципе.

Как передавало ИА REGNUM, организованные с 27 февраля российскими и сирийскими военными гуманитарные паузы в Восточной Гуте, во время которых мирные жители могут выходить из района боевых действий, четвертые сутки срываются провокациями захвативших этот пригород боевиков.

Напомним также, что 28 февраля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что представителями ООН не было обнаружено доказательств применения химического оружия против мирного населения пригорода Восточной Гуты.