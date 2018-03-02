Пермь, 2 марта, 2018, 19:44 — ИА Регнум. В Пермском крае месяц начался с громкой отставки главврача Кочевской районной больницы. Женщина уволилась после того, как в лечебном учреждении побывал омбудсмен и озвучил увиденные им нарушения. В конце февраля в Чусовом произошёл крупный пожар в общежитии: шесть человек погибли, 11 человек — в больницах. Также в конце февраля был арестован экс-гендиректор компании «КамСтройИнвест». Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при строительстве крупнейшего объекта с участием дольщиков — «Первого Пермского микрорайона».

Туалетная бумага

Больничный скандал

В начале февраля в центре скандала оказалась Кочевская районная больница. Уполномоченный по правам человека по Пермскому краю Павел Миков после визита в лечебное учреждение озвучил, что в туалете обнаружил вместо туалетной бумаги медицинские документы с указанием персональных данных пациентов. Омбудсмен назвал случай вопиющим. Последовали проверки. Главный врач подала заявление на увольнение с формулировкой «по собственному желанию».

Между тем теперь уже экс-главный врач утверждает, что медицинские бланки оказались в туалете по ошибке, а её увольнение никак не связано с этим инцидентом. Сейчас она работает врачом-рентгенологом.

Местные СМИ сообщают, что в ходе проверки ни общественный совет при медучреждении, ни прокуратура не выявила нарушений законодательства о защите персональных данных. По словам председателя общественного совета, листы учёта движения больных и коечного фонда, обнаруженные в туалете, не являются документами, содержащими персональные данные — в них указаны только фамилия и инициалы граждан. После таких результатов проверки жители района попросили омбудсмена принести извинению уволенному медику.

«Ещё раз настаиваю, что в данных листках содержались персональные данные, которые позволили бы идентифицировать ту или иную личность: ФИО, количество полных лет, отделение, в котором лежал больной, ФИО лечащего врача», — оставил комментарий Павел Миков на официальном сайте уполномоченного по правам человека по Пермскому краю.

Он также отметил, что неприятно удивлён позицией Общественного Совета при Кочевской ЦРБ:

«Цель Общественного Совета — это, прежде всего, защита прав пациентов и независимая оценка качества оказания медицинских услуг в конкретной больнице. По всей видимости, члены Совета редко бывали в учреждении либо закрывали глаза и не давали должной оценки санитарно-гигиеническим условиям в больнице. Напомню, что Министерством здравоохранения по результатам моего визита была проведена служебная проверка, главный врач приняла самостоятельное решение об уходе с занимаемой должности. Мой повторный визит в Кочевскую ЦРБ 16 февраля 2018 года подтвердил мой вывод, что большинство выявленных нарушений могло быть при соответствующей управленческо-организационной культуре устранено».

Смертельный пожар

В общежитии Чусового в ночь на 27 февраля произошёл крупный пожар. Погибли шесть человек, в том числе трое детей дошкольного возраста. Госпитализированы с ожогами 11 человек. Очевидцы говорят, что картина пожара была страшной. Люди из горящего здания взывали о помощи.

Пожар

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В качестве основной версии рассматривается возгорание, возникшее из-за невыключенной электрической плитки. Хозяйка комнаты, где находился электроприбор, арестована. Местные СМИ сообщают, со ссылкой на слова жильцов общежития, что девушка часто сушила белье с помощью электроплиты. Сейчас проводится оценка ущерба. В зависимости от него будут выплачиваться компенсации погорельцам.

В центре внимания дольщики

В середине февраля лидер инициативной группы обманутых дольщиков Наталья Трушникова сообщила о самоубийстве одного из обманутых дольщиков, который являлся участником строительства «Первого пермского микрорайона». Известный политик и оппозиционер Константин Окунев обрушился в соцсети с критикой в адрес власти. Между тем в министерстве строительства и архитектуры Прикамья заявили, что мужчина, совершивший суицид, полностью попадал под меры поддержки, разработанные краевым правительством, и дополнительных денег на достройку объекта ему не надо было платить. Один из телеграмм-каналов считает, что до депрессии и самоубийства мужчину довела общая истерия, которую раскрутил вокруг проблемного объекта известный пермский политик.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

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В конце месяца долевое строительство, в частности «Первый пермский микрорайон», вновь оказалось в центре внимания. Теперь уже взор был прикован к экс-директору компании «КамСтройИнвест» Алексею Л. Мужчину задержали и отправили под стражу. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве жилья в «Первом пермском микрорайоне». Как сообщает портал v-kurse.ru, финансовые требования инвесторов и партнёров арестованного Алексея Л., по предварительным оценкам, превышают 2 млрд рублей, а персона самого подозреваемого не первый раз возникает в делах о банкротстве и уголовных.

Напомним, что «Первый пермский микрорайон» — крупнейший проблемный объект строительства в Пермском крае. По идее авторов проекта, он должен был стать пилотной площадкой для комплексного массового жилищного строительства региона, однако превратился в долгострой. В 2012 году прошли торги на получение права аренды участка земли в 23,3 га в Лобаново. В 2013 году получено разрешение на строительство. Первую очередь домов планировалось сдать в эксплуатацию в 2015 году, но сроки постоянно сдвигались. В 2016 году предприятие-застройщик ООО «КамСтройИнвест» через суд пыталось добиться банкротства фирмы. В 2017 году суд ввёл наблюдение в отношении «КамСтройИнвеста», а 31 июля признал компанию банкротом.

Региональная власть предложила дольщикам создать ЖСК, однако этот вариант люди восприняли критически. Вместе с тем, по данным минстроя края, 30 января 2017 года 77% дольщиков проголосовали за ЖСК. Получить поддержку на достройку домов из регионального бюджета дольщики смогут на основании закона Пермского края № 144-ПК, который вступил в силу с января 2018 года. Согласно ему, на меры поддержки могут рассчитывать некоторые категории пострадавших дольщиков, например, пенсионеры, матери и отцы-одиночки, клиенты банков, получившие под строительство ипотечные кредиты.