Скандал в Прикамье: кто виноват в смерти обманутого дольщика?

Пермь, , 16:38 — REGNUM В Пермском крае назревает очередной скандал. В Перми свёл счёты с жизнью один из обманутых дольщиков. Пётр Б. являлся участником долевого строительства «Первого пермского микрорайона». Активистка инициативной группы дольщиков Наталья Трушникова на своей странице в соцсети сообщила, что 30 января на собрании по вопросу создания ЖСК дольщикам заявили, что на достройку объекта необходимо более 809 млн рублей. Срок сдачи — примерно три года. Текущие платежи до создания ЖСК (оплата охраны, за аренду земельного участка, вознаграждение управляющему) лягут на плечи дольщиков.

«В перерыве собрания ко мне подошел Пётр Викторович и сказал: «Наталья Анатольевна, не могу больше это слушать. Возьмите бюллетени, поставьте галочки как надо. А я больше не могу» — он отдал мне бумаги и ушёл», — отметила Трушникова и добавила, что 12 февраля Пётр Б. покончил жизнь самоубийством. Без кормильца остались жена с ребёнком.

Дольщица делает неутешительный вывод:

«К сожалению, наши жизни не кому не нужны, кроме наших детей и родителей. Правительство даже не заметит, а для семьи это бесконечное горе» (орфография сохранена — ИА REGNUM ).

Наталья Трушникова делает критическое замечание в адрес власти, мол, та только и делает, что накручивает сумму на достройку, а в это время возникают бесповоротные решения, которые отменить бумагой невозможно.

Телеграм-канал «Татищевъ» отметил:

«Собрание, о котором идёт речь, — это общее собрание всех дольщиков «Первого пермского микрорайона», на котором было принято решение о создании ЖСК для достройки объектов, решение, которое Наталья Трушникова и ряд других дольщиков оттягивали до последнего, хотя создать ЖСК минстрой предлагал еще в августе 2017 года. В итоге, кстати, сама Трушникова также подписалась под решение о создании ЖСК и согласии с мерами по достройке ППМ, которые предложили ещё прошлым летом власти.

С чем же связано такое долгое принятие решения? Все просто: Наталья Трушникова вместе с вечным оппозиционером Константином Окуневым устроили длительный протест, которым и накрутили пермских дольщиков буквально до состояния истерики. При чём делали они это не на свои деньги, конечно» (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM ).

Между тем Константин Окунев также отреагировал в соцсети:

«Вы в ответе за тех, кого приручили. Вы — это власть. Это губернатор, не желающий решать вопросы огромного количества обманутых дольщиков и пайщиков. Это — министерство строительства, подсовывающее искаженную информацию и манипулирующее общественным мнением через прикормленные СМИ. Это — СМИ, которые за денюжку готовы из чёрта слепить ангела, расхваливающие власть придержащих и предающие травле всех тех, кто смеет перечить этой власти дармоедов, бездельников и коррупционеров. Это продажные полицаи — оборотни в погонах, выступающие опричниками антинародной власти в Пермском крае, не реагирующие на заявления дольщиков о противоправных действиях, преследующие активистов, которые пытаются хоть как-то организовать людей для решения проблем, связанных с долгостроями. Это, это, это, это… список можно продолжать.

Не вы ли все, господа, нахваливали Первый пермский микрорайон. Не вы ли рисовали радужные перспективы для дольщиков. Люди вложили материнский капитал, все свои сбережения, продали свои старые квартиры, взяли банковские ипотечные кредиты. Все потому, что люди поверили вам, а вы их так бессовестно, цинично попользовали и бросили на произвол судьбы. «Выкарабкивайтесь сами — сказали вы. — Нас ваше горе не волнует!» (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM ).

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь министерства строительства и архитектуры Пермского края Вероника Кушнарёва, Пётр Б. 100% попадал под меры поддержки, разработанные правительством региона, о чём ранее был проинформирован. Дополнительных денег на достройку объекта ему платить было не нужно. Самостоятельно за консультациями или жалобами в консультационный центр минстроя он не обращался.

По данным телеграм-канала «Слухи нашего городка», силовики находятся в крайней степени раздражения из-за самоубийства гражданина. Мессенджер также подчёркивает, что мужчина попадал в программу поддержки обманутых дольщиков (по сути, его проблема была решена). Но общая истерия, которую раскрутил вокруг проблемного объекта известный в Перми политик, довела мужчину до депрессии и суицида.

Член Общественной палаты Российской Федерации от Пермского края Ямур Гильмутдинов считает, что судя по информационному полю, возникшему вокруг самоубийства одного из дольщиков, скорбеть надо по двум поводам:

«Первый — это уход из жизни человека. Второй — желание ряда лиц свести всё человеческое существование к обеспечению своих интересов, наклеить один ярлык «жертва власти» и сделать человеческое горе тараном для своих целей. Считаю недопустимым, что ряд так называемых общественников, не дожидаясь результатов следственных действий, выдвигают категоричную обвинительную версию кого бы то ни было. Читая страницу в соцсетях координатора инициативной группы дольщиков Первого Пермского, ищу человеческого сочувствия, а нахожу политическую пропаганду. Перспективы политической карьеры, начатой со спекулирования на смерти, рисуются удручающими в наших российских реалиях».

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Напомним, «Первый Пермский микрорайон» является крупнейшим проблемным объектом в Перми. ГК «Строительные объекты» в 2012 году на торгах Фонда РЖС выиграло право аренды федеральной земли в Лобаново площадью 23,3 га. В июне 2013 года было получено разрешение на строительство. На первом этапе планировалось возведение 12 трёхэтажных домов эконом-класса. Первую очередь планировалось сдать осенью 2015 года, однако сроки сдачи постоянно откладывались. Позднее строительные работы были приостановлены из-за финансовых трудностей, а девелопер «КамСтройИнвест» через суд пытался добиться банкротства фирмы.

Обманутые дольщики устраивали акции протеста, разместили петицию в интернете, адресованную федеральным властям. В краевом минстрое предложили в качестве выхода из сложившейся ситуации создание ЖСК.

Отметим, в декабре 2017 года Агентство ипотечного жилищного кредитования заявило о том, что Прикамью безвозмездно передано 77,7 га земли. Передача земли по механизмам 161-ФЗ позволит решить проблемы дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Земли будут использованы для помощи 515 дольщикам проекта «Первый Пермский микрорайон».

В строительном сегменте Прикамья долевое строительство занимает 80% от общего числа строек. По состоянию на май 2017 года в Пермском крае в списке проблемных объектов значилось 18 домов. В списке обманутых дольщиков числилось около 2 тыс. человек.

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