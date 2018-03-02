Симферополь, 2 марта, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Тысячи крымчан до сих пор испытывают острую нехватку в чистой питьевой воде, которая бы соответствовала всем установленным нормам и стандартам, но пока готовой программы по решению этой проблемы нет. Об этом в эфире местной радиостанции сообщил глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль.

Аполлинарий Васнецов. Крым. 1890

«Мы очень отстаём от ГОСТовских стандартов по качеству питьевой воды. Жители практически ста населённых пунктов Крыма, в которых в основном используют подземные запасы, пьют некондиционную воду», — отметил чиновник.

По его словам, проблему поможет решить установка специальных опреснительных комплексов. Один из них уже запустили в прошлом году в Первомайском районе.

«В этом году они появятся ещё в двух крымских сёлах: в Раздольненском и Джанкойском районах. На эти нужды уже согласовано выделение 12,5 млн рублей. Если этот опыт окажется успешным, правительство разработает специальную программу, которая позволит решить вопрос качества воды на полуострове», — подчеркнул Игорь Вайль.

Он также сообщил, что в апреле крымские специалисты вместе с коллегами из Санкт-Петербургского горного университета должны представить техническое обоснование проекта строительства тракта по обеспечению водой северной части Крыма. После этого эксперты составят смету, на основании которой планируют внести изменения в ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на крымском и федеральном уровне неоднократно отмечали необходимость модернизации системы водоснабжения полуострова. После перекрытия Северо-Крымского канала наиболее острые проблемы с водой испытывают населённые пункты Феодосийско-Судакского региона, а также Керчь и Ленинский район.

Помимо этого, в начале 2018 года стало известно, что вода в ряде городов и сёл северной части Крыма сильно минерализирована, и требуются срочные меры по её очистке.

«Есть системные вопросы к качеству воды в Красноперекопске и Красноперекопском районе. К большому сожалению, уровень минерализации воды колоссальный. Она непригодна для приготовления пищи, это чисто техническая вода. Необходимо принять краткосрочные меры, определить обоснованность тарифа», — констатировал глава Крыма Сергей Аксёнов.