Лавров проведет встречу с Чавушоглу в Москве
Анкара, 2 марта, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает 2 марта Anadolu.
Встреча глав внешнеполитических ведомств запланирована на 14 марта в столице России городе Москва.
Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что стороны проведут встречу российско-турецкой межправительственной комиссии.
Лавров и Чавушоглу уточнят свои позиции по ключевым вопросом двухсторонних отношений, также проанализируют выполнение договоренностей ранее достигнутых президентами обеих стран.
Стороны обсудят совместные экономические проекты: строительство трубопровода и атомной электростанции. Также коснутся и вопроса мирного урегулирования гражданского конфликта в Сирии.
Напомним, Турция и Россия, а также Иран являются ключевыми акторами в сирийском конфликте. Стороны являются гарантами реализации режима прекращения огня на территории страны.