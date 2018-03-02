Анкара, 2 марта, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает 2 марта Anadolu.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Встреча глав внешнеполитических ведомств запланирована на 14 марта в столице России городе Москва.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что стороны проведут встречу российско-турецкой межправительственной комиссии.

Лавров и Чавушоглу уточнят свои позиции по ключевым вопросом двухсторонних отношений, также проанализируют выполнение договоренностей ранее достигнутых президентами обеих стран.

Стороны обсудят совместные экономические проекты: строительство трубопровода и атомной электростанции. Также коснутся и вопроса мирного урегулирования гражданского конфликта в Сирии.

Напомним, Турция и Россия, а также Иран являются ключевыми акторами в сирийском конфликте. Стороны являются гарантами реализации режима прекращения огня на территории страны.