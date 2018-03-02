Санкт-Петербург, 2 марта, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Главгосэкспертиза России рассмотрела результаты инженерных изысканий и обновленную проектную документацию многофункционального комплекса «Лахта Центр», возводимого в Петербурге компанией «Газпром», и выдала положительное заключение. Об этом сегодня, 2 марта, сообщается на официальном сайте ведомства.

Lakhta.center «Лахта центр» зимой 2018 года

Согласно последней редакции проекта, на участке площадью более 13 га на берегу Финского залива в Приморском районе Петербурга разместится штаб-квартира группы «Газпром», а также объекты социально-досуговой инфраструктуры.

Площадь высотной доминанты, 462-метровой 87-этажной башни «Лахта центра», составит 165 000 кв. м, многофункционального здания — 140 000 кв. м, стилобата — 85 000 кв. м.

В «Лахта центре» будет размещен планетарий, зал-трансформер, спортивный и медицинский центры. На 75 и 76 этажах здания «Башни» пояявится ресторан с панорамными видами, на 83−86 этажах — самая высокая в России и Европе обзорная площадка. В стилобатной части комплекса будет организован паркинг и другие помещения.

Главным входом в комплекс будет служить арка. В ней будет создано масштабное двухуровневое фойе, а также вестибюль, откуда с помощью лифта можно будет попасть на обзорную площадку. Вдоль набережной расположится первый в Петербурге амфитеатр, который будет использоваться для проведения концертов и других мероприятий под открытым небом. На береговой линии Финского залива будут созданы пешеходные набережные. Для автомобилистов и велосипедистов будут созданы стоянки и двухполосные велодорожки.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2018 года башня «Лахта центра» уже достигла проектной высоты в 462 метра. Небоскреб «Лахта центра» в Петербург с октября 2017 года является высочайшим зданием Европы. Общая площадь всех объектов «Лахта центра» составит 400 000 кв. м. Строительство первой очереди проекта и ввод в эксплуатацию намечено на 2018 год.

На этот же год запланирован старт строительства второй очереди «Лахта Центра» (высотой 88 метров), общая площадь которой составит еще 170 000 кв. м.