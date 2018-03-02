Лондон, 2 марта, 2018, 14:05 — ИА Регнум. В Великобритании продолжается забастовка университетских преподавателей, недовольных изменениями пенсионного плана, в результате которого они, выйдя на пенсию, могут лишиться до 10 тыс. фунтов стерлингов, сообщается на сайте мероприятия UCU.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания. Биг-Бен

Акция, которая началась 22 февраля, станет самой крупной в истории высшего образования Соединенного Королевства. Так, на сайте мероприятия приводится полный список более 60 учебных заведений, чьи преподаватели приняли решение начать забастовку. Среди них Оксфордский и Кэмбриджский университеты.

Организаторы также приводят план забастовки, которая должна продлиться несколько недель: сначала, 22 и 23 февраля, на забастовку вышли 57 университетов. Во вторую — с 26 по 28 февраля — к ним присоединились еще четыре. В планах организаторов продолжить забастовку в течение еще двух недель — с 5 по 8 и с 12 по 16 марта. Таким образом, до 14 рабочих дней и многие тысячи учебных часов будут потеряны в результате акции.

Суть реформы, против которой выступают преподаватели, состоит в переходе от нынешней системы «фиксированных накоплений», в рамках которого работник гарантированно получает определенную сумму после ухода на пенсию, на предлагаемый руководством учебных заведений план «фиксированного вклада», при котором выплаты будут зависеть от колебаний фондового рынка.

По подсчетам организаторов акции, в результате изменения плана учителя могут лишиться до 10 тыс. фунтов стерлингов после ухода на пенсию.

Тем не менее, как отмечают эксперты, корни проблемы намного глубже, чем изменения в пенсионном плане: на протяжении многих лет образование в стране становилось всё дороже, тогда как размер оплаты труда учителей сокращался.