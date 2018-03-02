Симферополь, 2 марта, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Крымские власти обещают немного поднять зарплату работникам крупнейшего химпредприятия полуострова «Крымский титан», которое пытается обанкротить банк ВТБ, сообщает ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Приморская трасса Крыма

«Обсудили вопрос повышения заработной платы сотрудникам предприятия. Принято решение об увеличении должностных окладов работников более чем на 10% с марта 2018 года. Кроме того, были рассмотрены проблемные вопросы относительно реализации проекта строительства подъездного пути от станции Заводская с новым примыканием к станции Армянск», — написал на своей странице в Facebook крымский вице-премьер Юрий Гоцанюк.

Он также сообщил, что сейчас обсуждается вопрос внесения изменений в законодательство РФ, предусматривающих возможность эксплуатации опасных производственных объектов без лицензии до конца 2018 года, а также неприменение до 2020 года повышающих коэффициентов для расчёта платежа за выбросы и сбросы.

Напомним, «Крымский титан» — крупнейший производитель диоксида титана в Восточной Европе, является градообразующим предприятием Армянска и всего Северного Крыма. В последние годы рабочие завода неоднократно жаловались на низкие зарплаты.

В 2014 году в Москве было зарегистрировано ООО «Титановые инвестиции» — российское «зеркало» украинской корпорации Ukrainian Chemical Products, входящей в состав группы компаний Дмитрия Фирташа Group DF, которого Владимир Путин однажды иронично назвал «выдающимся деятелем современности».

В феврале 2018 года по заявлению банка ВТБ Арбитражный суд Москвы запустил процедуру банкротства в отношении «Титановых инвестиций». Согласно открытой информации, задолженность возникла по кредиту в 2,5 млрд руб., который компании до сих пор не вернули, хотя сроки уплаты истекли ещё в 2016 году. Представители «Титановых инвестиций» настаивают на том, что денег не получали, поскольку их забрал второй созаёмщик.

«В Москве началось банкротство компании «Титановые инвестиции». Эта компания контролирует предприятие «Крымский титан», которое пожирает огромное количество ценного сырья — природного газа, ильменита, воды и перерабатывает их в никому не нужную химическую продукцию — диокосид титана, который идёт на производство красок. Типичная схема украинского химпрома — экспорт «сырьевых консервов». Водная тема особенно чувствительна для этих мест. В кранах жителей Армянска течет солёная вода. Всё лучшее уходит на завод Фирташа», — прокомментировал ситуацию в соцсетях бывший крымский чиновник Владимир Гарначук.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года Армянский городской суд обязал «Титановые Инвестиции» уплатить 74 млн рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Помимо этого в апреле 2016 года по иску прокуратуры с предприятия взыскали 49 млн рублей за аналогичную неуплату в 2014 году.