Москва, 2 марта, 2018, 13:25 — ИА Регнум. В Госдуме разрабатывается инициатива о введении единых правил расчета кадастровой стоимости земельных участков на всей территории РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Учет

О необходимости обратить пристальное внимание на этот вопрос заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию 1 марта. По словам главы государства, кадастровая стоимость сегодня превышает рыночную стоимость земли, что несправедливо. В частности, из-за этого налог на имущество, в основе которого лежит именно кадастровая стоимость земли, становится слишком обременительным, отметил президент.

«Это история уже всем набила оскомину. Кадастровая стоимость земли многократно превышает рыночную, а именно с кадастровой стоимости земли берется налог. Причем это касается не только физических, но и юридических лиц», — отметил Жигарев.

Так, по его словам, в таких регионах, как Москва и Московская область, где кадастровая стоимость земли многократно превышает рыночную, это становится серьезной проблемой для развития промышленных предприятий.

«Этот налог становится несопоставимым с реальной стоимостью активов, которые расположены на этой земле. И, конечно, для граждан это тоже получается какая-то неподъемная история», — подчеркнул Жигарев.

При этом для изменения ситуации не потребуется проводить переоценку кадастровой стоимости всех участков — такая мера была бы очень затратной как по времени, так и по финансам. Для того, чтобы обеспечить более справедливый расчет налога, необходимо установить единые правила для оценочной стоимости участков, полагает он.

«Сегодня каждый регион эту формулу придумывает для себя сам. Понятно, что это налог, который идет в субъекты РФ, и они заинтересованы в том, чтобы собирать денег побольше, чтобы у них бюджеты были полнее. Но пополняя таким образом бюджет, они с граждан собирают деньги, которые превышают стоимость их земельных участков, и это несправедливо», — отмечает Жигарев.

Кроме того, такие действия препятствуют развитию на территории региона промышленных производств, потому что налог не просто многократно превышает стоимость земельного участка, но его ставка еще и пересматривается и увеличивается каждый год.

«Рабочая группа, которую я возглавляю, уже, по сути, подготовила законопроект. Мы предлагаем ввести единые правила определения кадастровой стоимости земли для всех субъектов РФ. Понятно, что в регионах с более дорогой землей он будет выше, а в регионах, где земля дешевле, ниже, но единая формула для расчета кадастровой стоимости должны быть на всей территории РФ, для всех субъектов», — подчеркнул Жигарев.