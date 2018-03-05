Москва, 5 марта, 2018, 10:32 — ИА Регнум. С 16 по 17 марта в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске пройдёт ретроспектива итальянского кинорежиссера Бернардо Бертолуччи. Проект «Иноекино» вернет на большие экраны фильмы «Последнее танго в Париже» и «Мечтатели».

Цитата к/ф «Последнее Танго в Париже». реж. Бернардо Бертолуччи. 1972. Франция, Италия Разговор

В российских кинотеатрах покажут фильмы итальянского мэтра о свободе, бунте и любви, снятые с разницей в тридцать лет. «Последнее танго в Париже» — трагедия безысходности мира, «Мечтатели» — лента, посвященная «красному маю 68-го».

«Последнее танго в Париже»

Действие первой картины разворачивается в Париже в конце 60-х годов. Провокационная лента об анонимной сексуальной связи американца средних лет и юной француженке стала скандальной сразу после премьеры и до сих пор остается одним из самых неоднозначных феноменов в истории кинематографа. «Последнее танго» стало прорывом благодаря смелому изображению жестокой и свободной страсти.

Однако такая смелость обернулась судом для Бертолуччи, исполнителей главных ролей Марлона Брандо и Марии Шнайдер, а также продюсера Альберта Гримальди. После выхода фильма в суде Болоньи на группу кинематографистов открыли дело «За распространение порнографии». Вскоре обвинения сняли, но только не с режиссера картины. Его лишили гражданских прав, включая право голосовать на выборах в течение пяти лет.

И Брандо, и Шнайдер негативно отзывались о съемках в фильме, заявив, что больше никогда не будут сниматься в подобного рода картинах. Брандо и вовсе не общался с Бертолуччи в течение пятнадцати лет после окончания работы над лентой. Впрочем, это неудивительно. Исполнителю главной роли не нравились практически все его реплики, поэтому большая их часть — импровизация актёра. У Шнайдер тоже есть повод держать обиду на Бертолуччи из-за сцены с изнасилованием, которой изначально не было в сценарии. Актрису решили не предупреждать об изменениях, чтобы добиться от неё настоящих эмоций.

Цитата к/ф «Мечтатели». реж. Бернардо Бертолуччи. 2003. Великобритания, Франция, Италия Встреча

«Мечтатели»

Лента «Мечтатели» вышла спустя 31 год после появления «Последнего танго». В картине Бертолуччи вновь обращается к бурным шестидесятым, а конкретно к событиям «красного мая 68-го».

В центре сюжета — трое студентов, главным увлечением которых стало кино. Вскоре это пристрастие перерастает в сложную паутину психологических и сексуальных отношений, в которой находится место даже инцесту. Настолько вольная трактовка сексуальной культуры 1960-х вызвала негодование у многих кинокритиков, в особенности в США, где картина получила самый жёсткий прокатный рейтинг — NC-17. Между тем, большинство сцен, затрагивающих сексуальные взаимоотношения главных героев, в фильм не попало, так как создатели сочли их чересчур вызывающими.

«Как это часто бывает, о творчестве мастера лучше всего рассказывает сам мастер. На русском языке можно прочитать автобиографическую книгу «Моё прекрасное наваждение», где Бертолуччи исповедуется о своих фильмах и жизни. Из неё мы, в частности, узнаём, что (среди прочих теней 20 века) тени Маркса и Фрейда сыграли в творчестве маэстро особую роль, — рассказывает кинокритик и постоянный автор ИА REGNUM Дмитрий Тёткин.

Бертолуччи принадлежит к той (почти исчезнувшей) плеяде режиссёров, для которых поэзия, мифология, живопись каким-то образом тесно связаны с магической лампой киноаппарата. Возможно, поскольку отец режиссёра был поэтом, как и один из первых наставников в кино — Пазолини. Большой радостью для ценителей творчества режиссёра оказывается возможность увидеть его картины на большом экране, поскольку нечасто мы сталкиваемся с высокой культурой кинематографа в столь концентрированном виде».

Ретроспектива пройдет в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск). Картины покажут в оригинале на английском и французском языках с русскими субтитрами. В Москве «Последнее танго в Париже» представит кинокритик Антон Долин, «Мечтатели» — кинокритик Никита Карцев. В Санкт-Петербурге «Последнее танго» представит кинопродюсер Владислав Пастернак, «Мечтатели» — кинокритик Михаил Трофименков.