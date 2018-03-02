Москва, 2 марта, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Все банки в ближайшее время будут снижать процентные ставки по ипотечному кредитованию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Председатель правления Сбербанка Герман Греф после послания президента РФ Владимира Путина заявил, что банк в течение одного-двух лет снизит ставки по ипотеке до 7%.

«За один-два года точно снизит. И все остальные банки будут снижать ставки по ипотеке, потому что проценты по кредитам объективно снижаются. И ключевая ставка Центробанка продолжит снижаться», — отметил Аксаков.

Он считает уровень в 7% для процента по ипотечному кредиту вполне реальным показателем, который появится в ближайшее время. Однако для этого ключевая ставка Центробанка РФ должна опуститься до 5%.

«Учитывая, что инфляция сейчас 2,5%, ключевая может уже снижаться и уже сейчас быть около 5%, а она 7,5%. Снижение ключевой ставки до 5% означает, что процент по ипотеке может снизиться до 7%», — считает Аксаков.

Между тем, по его словам, Центробанк пока предпочитает в этом вопросе двигаться осторожно и резкого снижения ставки не будет.

«Но и Сбербанк не снизит проценты по ипотеке за один день. А вот достигнуть 7% в течение двух лет спокойно смогут все банки», — уверен Аксаков.