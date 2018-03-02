В Госдуме рассказали, когда ставки по ипотеке опустятся до 7%
Москва, 2 марта, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Все банки в ближайшее время будут снижать процентные ставки по ипотечному кредитованию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
Председатель правления Сбербанка Герман Греф после послания президента РФ Владимира Путина заявил, что банк в течение одного-двух лет снизит ставки по ипотеке до 7%.
«За один-два года точно снизит. И все остальные банки будут снижать ставки по ипотеке, потому что проценты по кредитам объективно снижаются. И ключевая ставка Центробанка продолжит снижаться», — отметил Аксаков.
Он считает уровень в 7% для процента по ипотечному кредиту вполне реальным показателем, который появится в ближайшее время. Однако для этого ключевая ставка Центробанка РФ должна опуститься до 5%.
«Учитывая, что инфляция сейчас 2,5%, ключевая может уже снижаться и уже сейчас быть около 5%, а она 7,5%. Снижение ключевой ставки до 5% означает, что процент по ипотеке может снизиться до 7%», — считает Аксаков.
Между тем, по его словам, Центробанк пока предпочитает в этом вопросе двигаться осторожно и резкого снижения ставки не будет.
«Но и Сбербанк не снизит проценты по ипотеке за один день. А вот достигнуть 7% в течение двух лет спокойно смогут все банки», — уверен Аксаков.