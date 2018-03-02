Москва, 2 марта, 2018, 07:27 — ИА Регнум. «Газпром» собирается оспорить решение Стокгольмского арбитражного суда, по которому российская компания должна выплатить украинскому «Нафтогазу» $2,56 млрд по контракту за транзит газа, сообщили в пресс-службе «Газпрома».

Правосудие

По мнению представителей российской газовой корпорации, суд не принял аргументы «Газпрома», тогда как аналогичные доводы противоположной стороны были учтены арбитрами.

Ранее Стокгольмский арбитражный суд принял во внимание аргументы украинской компании о резком ухудшении состояния экономики Украины, которое повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа.

«Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был», — сообщили в пресс-службе российской компании.

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Считая данную ситуацию неприемлемой, российский энергетический гигант собирается отстаивать свои права всеми способами, в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж удовлетворил требований «Нафтогаза» и обязал «Газпром» выплатить $4,673 млрд в связи с подачей газа для транзита потребителям в ЕС в меньшем объеме, чем это было предусмотрено контрактом.

Учитывая сумму, ранее присуждённую арбитражем к выплате украинской стороной, итоговая сумма, которую, по мнению суда, придётся выплатить «Газпрому», составила $2,56 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» порядка $2 млрд за уже поставленный газ.

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