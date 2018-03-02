Вашингтон, 2 марта, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Государственный департамент США одобрил продажу 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщило Агентство США по сотрудничеству в области оборонной безопасности (DSCA) на своем сайте.

Противотанковая ракета FGM-148 Javelin

По предварительным данным, сумма контракта, который может быть подписан в ближайшее время между Вашингтоном и Киевом, составит не более $47 млн.

«Правительство Украины попросило купить 210 ракет Javelin и 37 ракетных комплексов Javelin Command», — отмечается в сообщении.

В DSCA добавляют, что «помощь» США Украине также предусматривает тренировки военнослужащих ВСУ, техническое содействие и поставки транспорта.

Отмечается, что комплексы Javelin и 210 ракет к ним повысят обороноспособность Украины, что пойдет на пользу внешней политике и национальной безопасности США.

«Система Javelin поможет Украине построить свой долгосрочный потенциал обороны для защиты своего суверенитета и территориальной целостности», — говорится в сообщении ведомства.

В DSCA также подчеркнули, что продажа Javelin Украине не приведет к изменению баланса сил в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2018 год. Документ предусматривает предоставление Украине финансовой помощи в размере $350 млн для сдерживания «внешней агрессии».

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