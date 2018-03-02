Магаданская область, 2 марта, 2018, 03:56 — ИА Регнум. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, озвученное главой государства 1 марта, определяет направления работы для повышения качества жизни людей. Такое мнение высказал губернатор Магаданской области Владимир Печёный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы. Он уверен: послание нужно как следует осмыслить.

Kremlin.ru Перед оглашением Послания Президента Федеральному Собранию

Читайте также: Путин о ДФО: Будем создавать все условия, чтобы люди здесь жили комфортно

«Главная мысль, которую высказал президент и главная задача — это сбережение человека, — считает губернатор Магаданской области. — Основной вектор для нас очень важен — это прежде всего благосостояние человека, это развитие нашей культуры и образования, совершенствование всей инфраструктуры для жизни. Это задачи не какой-то далекой перспективы, а задачи сегодняшнего дня, которые мы будем считать приоритетными в своей работе».

По мнению Владимира Печёного, все предложения, которые прозвучали в послании Владимира Путина, направлены на то, чтобы сделать комфортной жизнь людей, борьбу с бедностью, на здравоохранение «и, что очень важно для нашей территории, оказание медицинской помощи в труднодоступных местах, которых немало в нашем регионе».

«Это послание на последующие годы определяет направления работы для повышения качества жизни людей. Безусловно, для Магаданской области и Дальнего Востока это особенно важно. Сегодня мы сталкиваемся с вызовами в сфере демографии, рождаемости, и те, меры, которые были озвучены президентом, должны дать результат», — считает Владимир Печёный.

Он также назвал актуальными предложения президента по поддержке талантливой молодежи и одарённых детей, совершенствованию системы профессионального образования.

Комментируя часть послания, в которой Владимир Путин говорил об обороноспособности России, глава Колымы отметил: «Впечатляющие примеры создания новых вооружений, которыми оснащается наша армия, для нас означает безусловную защиту от внешних угроз. У нас есть чем ответить так называемым зарубежным партнёрам».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию страны. Говоря о Дальнем Востоке, глава государства заверил, что для комфортной жизни в ДФО будут создаваться все условия, а также предприниматься меры для того, чтобы население его регионов увеличивалось.

«Мы продолжим активную политику привлечения инвестиций в формирование центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке», — сказал Владимир Путин.