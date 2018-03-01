Вашингтон, 2 марта, 2018, 01:56 — ИА Регнум. Заявление российского президента Владимира Путина о разработке нового оружия, не имеющего аналогов в мире, доказывает, что Москва нарушает договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), заявила на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Дядя Сэм обвиняет

Комментируя слова президента РФ о новом оружии в рамках его послания к Федеральному собранию, Науэрт сказала:

«Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, а Россия раньше отрицала — что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более десяти лет, прямо нарушая свои международные обязательства».

Напомним, 1 марта Путин заявил, что в России разработано новое оружие, которое практически неуязвимо и «идеально». Систему назвали «Кинжал».

"Ракеты, летящие с гиперзвуковой скоростью (быстрее звука в десять раз), осуществляют маневрирование на всех этапах полёта, что позволит преодолевать существующие и перспективные ПРО», — отметил Путин.

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Отметим, что американские СМИ бурно обсуждают послание Путина. Так, издание Washington Post опубликовало материал, обратив внимание на следующие адресованные Западу слова Путина:

«Вам придется оценить эту новую реальность и убедиться, что то, что я сказал сегодня, не блеф. Это не блеф, поверьте мне».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после демонстрации Путиным видео с новым оружием Науэрт раскритиковала политику Москвы и жест российского президента:

«Это не может быть расценено как поведение ответственного международного игрока», — считает американка.