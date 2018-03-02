Москва, 2 марта, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Строительство метрополитена в Москве стало грандиозным событием своего времени, настоящим символом обновления нашей страны и ее столицы, по улицам которой вместе с трамваями еще разъезжали извозчики. А пионер на то и пионер, что должен первым узнавать обо всем новом и передовом! Газета «Пионерская правда» оперативно рассказывала своим юным любознательным читателям о рождавшемся на их глазах чуде технического прогресса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая станция московского метрополитена «ЦСКА» украшена скульптурами спортсменов

Хроники запуска московского метро по материалам газеты составил заместитель директора по информатизации и фондам Национальной Электронной Детской Библиотеки Илья Гавришин:

Первый план строительства метрополитена в Москве был предложен в 1902 году. Но проект не нашел поддержки ни властей, ни богатых промышленников и банкиров. Одной из причин были опасения, что метро подорвет приносящий стабильный доход трамвайный бизнес. При советской власти таких опасений не возникало, уже в 20-х годах проводились проектные работы, пробные бурения, а 15 июня 1931 года пленум ЦК ВКП (б) принял постановление о том, что «необходимо немедленно приступить к подготовительной работе по сооружению метрополитена в Москве как главного средства, разрешающего проблему быстрых и дешевых людских перевозок, с тем чтобы в 1932 году уже начать строительство метрополитена». И как это ни удивительно по нынешним временам, метрополитен был построен в запланированные сроки, несмотря на многочисленные непредвиденные осложнения. 15 мая 1935 года первая очередь Московского метрополитена была пущена в эксплуатацию. Проследите за процессом создания московского метрополитена вместе с газетой «Пионерская правда», избранные выдержки из выпусков которой мы предлагаем вашему вниманию. (Сохранена орфография оригинала).

15 ноября 1928 г.№ 97 (240).

Прогулка по Москве в 1950 г.

Метрополитен.

«Метрополитен, который скоро будет строиться у нас в Москве, это — городская электрическая железная дорога, проходящая или в подземных коридорах, прорытых под городом, или на особых эстокадах (мостах) над улицами города».

Национальная Электронная Детская Библиотека 1928 год, 097 выпуск «Пионерской правды»: «Прогулка по Москве» Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39727#page/3/mode/1up

26 марта 1932 г. №35 (1050)

ЧУДЕСА БЕЗ ЧУДЕС

«Вот уголок московского метрополитена. Инженер Катцель рассказывает о будущей подземной Москве, об ее улицах и площадях, о пятивагонных электрических поездах».

1 мая 1932 г. № 48 (1063)

Прогулка под Москвой

«В Москве о метро толковали еще 30 лет назад. И иностранные капиталисты, и московские банкиры еще в 1902—1912 гг. боролись за то, чтобы заполучить в свои лапы концессию на метрополитен. <…> Метро уже строят. Партия и идущие за ней массы по-большевистски строят в Москве первую в СССР внеуличную быстроходную городскую электрическую железную дорогу».

Национальная Электронная Детская Библиотека 1932 год, 048 выпуск «Пионерской правды»: «Прогулка под Москвой» Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/40649#page/2/mode/1up

16 января 1934 г., № 7 (1306)

Москва социалистическая. Прогулка в недалекое будущее.

«Спустимся в туннель метро. Но что это за чудо? Каждый наш шаг продвигает нас на семь шагов вперед.

Нам шагать по лестнице

Незачем с тобой —

Лестница-чудесница

Бежит сама собой!

Уж не шагаем ли мы в семимильных сапогах? Нет. Это мы ступаем по ленте, называемой ЭСКАЛАТОР. Двигаясь, лента в семь раз убыстряет наш путь к подземному поезду»!

10 марта 1934 № 31 (1330).

Ударными темпами идет строительство московского метрополитена. Под землей уже возводятся туннели, начинается прокладка первых рельс.

14 октября 1934 г., № 134 (1433).

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ МЕТРО

В Москве подходят к концу строительные работы на первоочередной линии метрополитена длиной в 11,5 километров. Строительство первой очереди метрополитена будет закончено в первой половине января 1935 года.

Национальная Электронная Детская Библиотека 1934 год, 134 выпуск «Пионерской правды»: «Первая очередь метро» Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/41318#page/1/mode/1up

18 января 1935 года, пятница, № 9 (1479)

«К шестнадцатому съезду советов закончены такие сооружения, как Беломорско-Балтийский канал, три четверти второго пути Сибирской магистрали, первая очередь московского метро, открыто сквозное движение Магнитогорск— Сталинск».

(Из речи товарища М. И. КАЛИНИНА на открытии XVI съезда Советов РСФСР)

2 февраля 1935 года, суббота, № 15 (1485)

НАКАНУНЕ ПУСКА МЕТРО

Первая очередь строительства московского метро накануне пуска. Одна за другой станции сбрасывают с себя тепляки, одеваются в мрамор.

6 февраля 1935 года, среда, № 17 (1487)

Первый поезд

14 февраля с 7 часов утра начальник строительства товарищ Ротерт на мотовозе разъезжал по тоннелю. Вместе с группой инженеров проверял он каждый метр каждого участка. Все знали: сегодня произойдет технический пуск, сегодня первый пробный поезд пройдет пo сквозному пути от Сокольников до Крымской площади и от библиотеки Ленина до Смоленской площади!

Национальная Электронная Детская Библиотека 1935 год, 017 выпуск «Пионерской правды»: «Первый поезд» Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/42104#page/1/mode/1up

10 февраля 1935 года, воскресенье, № 19 (1489)

М.И. КАЛИНИН НА МЕТРО

8 февраля с первым поездом от «Охотного ряда» до «Смоленской площади» выехал всесоюзный староста Михаил Иванович КАЛИНИН. На станции «Смоленская площадь» ударники метро встретили товарища Калинина бурными приветствиями и криками «ура». От «Смоленской площади» товарищ Калинин проехал до станции «Библиотека Ленина».

20 февраля 1935 года, среда, № 24 (1494).

КОЛХОЗНИКИ — ДЕЛЕГАТЫ СЪЕЗДА В ПОЕЗДАХ МЕТРО

«17 февраля делегаты II Всесоюзного съезда колхозников-ударников совершили поездку в поездах московского метро.»

10 марта 1935 года, воскресенье, № 32 (1502)

МЕТРО ГОТОВИТСЯ К ПУСКУ

«Предложено к 15 апреля устранить все недоделки и к 25 апреля провести опробование московского метро с полной нагрузкой подвижного состава, всего оборудования и окончить приемку».

6 апреля 1935 года, суббота, № 45 (1515)

Историки в шахте

«Москва имеет большое, сложное и интересное прошлое. Но изучена история Москвы очень плохо. И вот на помощь пришло метро. Врываясь в землю, рабочие Метростроя наталкиваются на ряд ценных находок в том самом слое земли, который накапливался здесь столетиями».

22 апреля 1935 года, понедельник, № 53 (1523)

120 ТЫСЯЧ ПАССАЖИРОВ НА МЕТРО

«19 апреля, с 9 часов утра, началось опытное движение поездов метрополитена с полной нагрузкой. К этому времени на станциях «Охотный ряд», «Кировская», «Комсомольская площадь» и других собрались рабочие московских предприятий с семьями. <…> За два дня поезда метро перевезли 120 тысяч пассажиров. Метрополитен действует отлично».

24 апреля 1935 года, среда, № 54 (1524)

Товарищи СТАЛИН, МОЛОТОВ, КАГАНОВИЧ, ОРДЖОНИКИДЗЕ на метро

«22 апреля, в 9 час. 30 мин. вечера, товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Орджоникидзе прибыли на станцию «Крымская площадь», сели в вагон метро, в котором находились пассажиры — рабочие Москвы, и проехали всю трассу до Сокольников и обратно до Смоленской площади».

Национальная Электронная Детская Библиотека 1935 год, 054 выпуск «Пионерской правды»: «Поезд под землёй» Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/42141#page/2/mode/1up

28 апреля 1935 года, воскресенье, № 56 (1526)

ПУСК МЕТРО — 15 МАЯ

«Совнарком СССР и Центральный Комитет ВКП (б) заслушали доклад правительственной комиссии о приемке Московского метрополитена.

Комиссия пришла к заключению, что все механизмы работают удовлетворительно, метро вполне готов к нормальной зксплоатации.

Постройка метро в труднейших геологических условиях в такой короткий срок является крупнейшей победой социалистического строительства.

Пуск метро назначен на 15 мая».

1 мая 1935 года, среда, № 57 (1527)

Есть метро!

«Тринадцать тысяч молодых строителей послал на метро московский комсомол. Комсомольцы с энтузиазмом работали в шахтах. Они овладели высокой техникой, отважно боролись со стихией, побеждая плывуны и воду. И вот он готов, красавец-метрополитен! Вся страна празднует эту победу».

Национальная Электронная Детская Библиотека 1935 год, 057 выпуск «Пионерской правды»: «Есть метро!» Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/42144#page/5/mode/1up

8 мая 1935 года, среда, № 59 (1529)

Куда идут наши займы

«1. МЕТРО

…Несколько лет назад в Москве появились необычные для улиц столицы строения. Это были метростроевские вышки. Люди в спецовках рыли землю, забирались в глубь подземной Москвы. <…> Свыше 700 миллионов рублей стоит сооружение московского метрополитена».

10 мая 1935 года, пятница, № 60 (1530)

МОСКОВСКИЕ РЕБЯТА НА МЕТРО

«8 мая пионеры и школьники Москвы катались — на поездах метрополитена. Поезда шли по всему маршруту— от Крымской площади до Сокольников. На поездах метро в этот день было перевезено 35 тысяч ребят».

Национальная Электронная Детская Библиотека 1935 год, 060 выпуск «Пионерской правды»: «Подземная погода» Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/42147#page/2/mode/1up

14 мая 1935 года, вторник, № 62 (1532)

МЕТРО ГОТОВ!

«Метро готов! С замиранием сердца мы входим в его роскошные вестибюли, спускаемся по самодвижущимся лестницам, садимся в просторные и светлые вагоны и мчимся, мчимся, глядя в окна, восхищаясь всей красотой и грандиозностью этого созданного волей большевиков сооружения».

16 мая 1935 года, четверг, № 63 (1533)

ПРАЗДНИК ВСЕЙ СТРАНЫ

Вчера Московский метрополитен имени Л. М. КАГАНОВИЧА вступил в СТРОЙ

МОСКОВСКОМУ МЕТРО — ИМЯ Л. М. КАГАНОВИЧА

Строители метро и все трудящиеся Москвы выразили желание присвоить московскому метрополитену имя товарища Л. М. КАГАНОВИЧА— того, кто повседневно руководил стройкой и вдохновлял метростроевцев на новые победы. ЦИК СССР присвоил московскому метро имя Л. М. КАГАНОВИЧА.

15 мая, в 7 часов утра, на линию московского метро вышли первые поезда. Первые пассажиры вошли в вестибюли, купили в кассе билеты и заняли места в вагонах поезда.

Национальная Электронная Детская Библиотека 1935 год, 063 выпуск «Пионерской правды», стр. 1: «Праздник всей страны» Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/42150#page/0/mode/1up

НАГРАЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ МЕТРО

В пролетарской столице закончено сооружение метро. Первая очередь вступила в строй. Правительство, отмечая грандиозную победу метростроевцев, наградило наиболее отличившихся орденами и почетными грамотами.

Среди награжденных орденом ЛЕНИНА:

ХРУЩЕВ — секретарь Московского комитета партии, АББАКУМОВ — заместитель начальника Метростроя, СТАРОСТИН — партийный организатор, ШАШИРИН — комсомольский организатор, инженеры ГЕРТНЕР, ЛОМОВ, начальник шахты ТЯГНИБЕДА, бригадир проходчиков КРАЕВСКИЙ, ударница МАКАРОВА.

Всего орденом Ленина награждено 37 строителей.

Среди награжденных орденом КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ: БУЛГАНИН — председатель Моссовета, РОТЕРТ — начальник строительства, ударник ВАЗЫХ ЗАМАЛДИНОВ и другие.

Орденом ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ награждены 32 строителя метро, 168 строителей метро получили почетные грамоты ЦИК СССР.

ЦИК и Совнарком СССР объявили БЛАГОДАРНОСТЬ за успешную работу всем строителям московского метро

Национальная Электронная Детская Библиотека 1935 год, 063 выпуск «Пионерской правды», стр. 2: «Награждение строителей метро» Читать: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/42150#page/0/mode/1up

16 июня 1935 года, воскресенье, № 78 (1548)

«Вот уже месяц, как под улицами и площадями Москвы с раннего утра до полуночи мчатся сверкающие поезда метрополитена. За это время под землей перевезено около 6 миллионов 600 тысяч пассажиров. Особенно много пассажиров было вначале, когда москвичи, как зачарованные, ходили осматривать роскошные подземные дворцы. Сейчас метро ежедневно перевозит около 150 тысяч пассажиров».